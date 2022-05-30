АТБ вводить обмеження на продаж важливих продуктів: скільки можна купити в одні руки — Finance.ua

АТБ вводить обмеження на продаж важливих продуктів: скільки можна купити в одні руки
В супермаркетах АТБ ввели обмеження на продаж солі та цукру. Тепер продавати більше 5 кг цукру в одні руки не можна, теж саме стосується і солі — не більше двох пачок.
Відповідна інформація стала відома з оголошення, розміщеного в прикасових зонах супермаркетів.
Мережа встановила таке обмеження в зв’язку з останніми подіями в Україні та величезним ажіотажем навколо дефіциту солі, яку через паніку українці почали масово скуповувати.
Натомість директор Всеукраїнського благодійного фонду АТБ Сергій Демченко повідомив, що обмеження мають тимчасовий характер, поки ситуація з продовольчим ажіотажем і закупівлями не нормалізується.
Наразі деякі покупці дуже багато закуповують про запас або ж купують в АТБ, а перепродують втридорога, користуючись панікою.
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