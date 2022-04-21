Архітектор штаб-квартири Apple розказав про перші кроки у відновленні повоєнного Харкова — Finance.ua
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Архітектор штаб-квартири Apple розказав про перші кроки у відновленні повоєнного Харкова

Вчора 09:33Казна та Політика
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Першим кроком у відновленні Харкова після війни британський архітектор Норман Фостер назвав створення генерального плану міста.
Про це повідомила пресслужба Харківської міської ради за результатами онлайн-наради щодо реконструкції міста.
Фостер повідомив, що вже створив план проєкту маніфесту міста, який ще буде коригуватися.
«Першим кроком буде генеральний план міста, пов’язаний з регіоном, з метою об’єднати найулюбленішу і найшанованішу спадщину минулого з найбажанішими та найзеленішими елементами інфраструктури та будівель. Іншими словами, створити місто майбутнього зараз та планувати своє життя на десятиліття вперед», — сказав Фостер.
Він пообіцяв залучити до реалізації проєкту найкращих архітекторів та дизайнерів.
Мер Харкова Ігор Терехов під час наради зазначив, що станом на 19 квітня у Харкові зруйновано близько 25% будинків.
«Російська армія знищила багато адмінбудівель, будинків у центрі міста, житлові мікрорайни, серед яких особливо постраждали П’ятихатки, Рогань, Північна Салтівка. Після війни Харків потребуватиме нових об’єктів соцсфери — лікарень, шкіл та дитячих садків», — сказав Терехов.
За даними Міністерства з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій, на Харківщині 1,7 тис. пошкоджених або знищених багатоквартирних будинків.

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За матеріалами: Економічна Правда
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