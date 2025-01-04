Apple розробляє iPhone без рамок, але доведеться зачекати — Finance.ua
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Apple розробляє iPhone без рамок, але доведеться зачекати

Технології&Авто
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Apple розробляє iPhone без рамок, але доведеться зачекати
Apple розробляє iPhone без рамок, але доведеться зачекати
Apple намагається створити телефон без рамок на екрані впродовж останнього десятиліття. Її постачальники дисплеїв вже наблизилися до потрібного результату.
Про це пише південнокорейське видання TheElec.
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Вся передня частина пристрою має стати дисплеєм, а екран плавно перетікатиме в бокову частину (приблизно так, як це виглядає на Apple Watch або Samsung Galaxy Edge). Для цього доведеться сховати під дисплей фронтальну камеру.

Коли випустять iPhone без рамок

Apple сподівалася втілити цей задум у лінійці iPhone 18, що мала б вийти у 2026 році. Однак її постачальники дисплеїв поки не можуть виконати забаганки компанії.
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«Якщо Apple хоче випустити OLED-iPhone без рамок у 2026 році, ми повинні були б уже завершити технічні обговорення з вітчизняними виробниками панелей, але ми все ще обговорюємо це», — сказав неназваний представник галузі у коментарі виданню.
За матеріалами:
НВ
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