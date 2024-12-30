Apple представить HomePod mini 2 наступного року — Finance.ua

Apple представить HomePod mini 2 наступного року Сьогодні 23:10 — Технології&Авто

Apple представить HomePod mini 2 наступного року

Вперше за останні півдесятиліття Apple нарешті оновить HomePod mini, додавши кілька покращень.

Одним з небагатьох передбачуваних оновлень у новому HomePod mini стане використання власного мережевого чипа Apple з кодовою назвою Proxima. HomePod mini стане одним із перших продуктів, оснащених цим чипом, і вперше отримає підтримку Wi-Fi 6E.

Крім того, Марк Гурман з Bloomberg зазначив, що мережевий чип Apple має можливість працювати як бездротова точка доступу, що потенційно дозволить HomePod mini виконувати більше функцій, ніж просто розумна колонка. Однак не ясно, чи планує Apple використати цю можливість. Якщо так, то HomePod mini може стати частиною Wi-Fi mesh-мережі, подібної до давно знятого з виробництва AirPort Express.

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На жаль, незважаючи на те, що HomePod був би ідеальною платформою для функцій Apple Intelligence, особливо в поєднанні з Siri, поки що немає інформації про таку функціональність у майбутньої новинки. Для впровадження можливостей Apple Intelligence в HomePod mini компанії довелося б використовувати чипи A17 Pro або A18, що, швидше за все, значно збільшило вартість пристрою. У даний час Apple використовує чипи від Apple Watch до HomePod, причому в міні-версії встановлено чип S5 від Apple Watch Series 5 та першого покоління Apple Watch SE.

Можливо, Apple зможе додати такі функції, як інтеграція з ChatGPT, або використовувати Private Cloud Compute для обробки запитів Siri з використанням Apple Intelligence HomePod.

iLenta За матеріалами:

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