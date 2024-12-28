Apple випустить в Японії унікальний гаджет — Finance.ua

Apple випустить в Японії унікальний гаджет 28.12.2024, 01:07 — Фондовий ринок

Apple випустить в Японії унікальний гаджет

Компанія Apple анонсувала обмежену серію AirTag з гравіюванням змії на честь прийдешнього 2025 року за східним календарем. Цей ексклюзивний трекер буде доступний тільки в Японії.

Що відомо про нову серію AirTag

З 2 по 5 січня в рамках новорічної кампанії Apple покупці в Японії, які купують нові iPhone, iPad, Mac та інші пристрої, отримають подарункові карти Apple на суму до ¥30 000 (близько $190). Розмір бонусу залежить від обраної моделі. Наприклад, при купівлі MacBook Air M 2 або M 3 клієнт отримає карту на максимальну суму, а за придбання Beats Solo Buds — на ¥6000.

Повний список продуктів, що беруть участь, і розмірів подарункових карток опубліковано на сайті Apple Japan. Перші 50 000 покупців нових iPhone 14, iPhone 15 або iPhone SE в рамках акції отримають у подарунок AirTag з ексклюзивним гравіюванням. Окремо придбати цей ексклюзивний AirTag буде неможливо. В акції не беруть участі деякі топові моделі, як-от iPhone 16 і MacBook Pro, а також нещодавно випущений iPad mini 7.

Apple AirTag — це смарт-мітка компанії Apple, представлена 20 квітня 2021 року. Використовується як мітка для знаходження будь-якого предмета (пристрій? oj стежить).

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itechua За матеріалами:

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