Apple випустить в Японії унікальний гаджет — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple випустить в Японії унікальний гаджет

Фондовий ринок
13
Apple випустить в Японії унікальний гаджет
Apple випустить в Японії унікальний гаджет
Компанія Apple анонсувала обмежену серію AirTag з гравіюванням змії на честь прийдешнього 2025 року за східним календарем. Цей ексклюзивний трекер буде доступний тільки в Японії.

Що відомо про нову серію AirTag

З 2 по 5 січня в рамках новорічної кампанії Apple покупці в Японії, які купують нові iPhone, iPad, Mac та інші пристрої, отримають подарункові карти Apple на суму до ¥30 000 (близько $190). Розмір бонусу залежить від обраної моделі. Наприклад, при купівлі MacBook Air M2 або M3 клієнт отримає карту на максимальну суму, а за придбання Beats Solo Buds — на ¥6000.
Повний список продуктів, що беруть участь, і розмірів подарункових карток опубліковано на сайті Apple Japan. Перші 50 000 покупців нових iPhone 14, iPhone 15 або iPhone SE в рамках акції отримають у подарунок AirTag з ексклюзивним гравіюванням. Окремо придбати цей ексклюзивний AirTag буде неможливо. В акції не беруть участі деякі топові моделі, як-от iPhone 16 і MacBook Pro, а також нещодавно випущений iPad mini 7.
Apple AirTag — це смарт-мітка компанії Apple, представлена 20 квітня 2021 року. Використовується як мітка для знаходження будь-якого предмета (пристрій? oj стежить).
З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

За матеріалами:
itechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.