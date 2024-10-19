Apple працює над створенням смарт-окулярів із вбудованими камерами — Finance.ua
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Apple працює над створенням смарт-окулярів із вбудованими камерами

Технології&Авто
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Apple працює над створенням смарт-окулярів із вбудованими камерами
Apple працює над створенням смарт-окулярів із вбудованими камерами
Компанія Apple розробляє ще один цікавий пристрій. Йдеться про розумні окуляри. Їх розробкою займається команда Vision Products Group.
Про це пише Bloomberg.
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Згідно зі звітом, Apple хоче врятувати частину своїх багатомільярдних інвестицій у дослідження і розробки в галузі візуального інтелекту Apple Vision Pro, впровадивши цю технологію в більшу кількість продуктів.
Ми вже бачили це на прикладі анонсу візуального інтелекту в iPhone 16. Наступним кроком Apple, як повідомляється, буде перенесення його у формфактор окулярів.
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Це не будуть повноцінні AR-окуляри з дисплеями, а радше розумні окуляри з вбудованими камерами, динаміками та мікрофонами — подібно до окулярів Ray Ban від Meta, які стали досить популярними. Meta продає пристрій за $299.
Якщо все піде за планом, то Apple випустить новинку на ринок не раніше 2027 року.
За матеріалами:
mezha.media
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