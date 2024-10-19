Apple працює над створенням смарт-окулярів із вбудованими камерами — Finance.ua

Apple працює над створенням смарт-окулярів із вбудованими камерами Вчора 00:08 — Технології&Авто

Apple працює над створенням смарт-окулярів із вбудованими камерами

Компанія Apple розробляє ще один цікавий пристрій. Йдеться про розумні окуляри. Їх розробкою займається команда Vision Products Group.

Про це пише Bloomberg.

Читайте також Meta розробила окуляри доповненої реальності з підтримкою ШІ (фото)

Згідно зі звітом, Apple хоче врятувати частину своїх багатомільярдних інвестицій у дослідження і розробки в галузі візуального інтелекту Apple Vision Pro, впровадивши цю технологію в більшу кількість продуктів.

Ми вже бачили це на прикладі анонсу візуального інтелекту в iPhone 16. Наступним кроком Apple, як повідомляється, буде перенесення його у формфактор окулярів.

Читайте також Розробники Meta навчили розумні окуляри публікувати дописи в соцмережах

Це не будуть повноцінні AR-окуляри з дисплеями, а радше розумні окуляри з вбудованими камерами, динаміками та мікрофонами — подібно до окулярів Ray Ban від Meta, які стали досить популярними. Meta продає пристрій за $299.

Якщо все піде за планом, то Apple випустить новинку на ринок не раніше 2027 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.