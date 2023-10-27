Apple підвищила тарифи на низку сервісів — Finance.ua

Apple підвищила тарифи на низку сервісів Сьогодні 00:23 — Особисті фінанси

Apple підвищила тарифи на низку сервісів

Американська компанія Apple Inc. підвищила вартість передплати сервісу потокового відео Apple TV+ більш ніж на 40%, згідно з даними на сайті компанії.

Тепер передплата Apple TV+ коштує не $6,99, а $9,99 на місяць для низки ринків, включаючи США та Великобританію. У жовтні 2022 року компанія підвищила вартість сервісу на $2.

Крім того, підвищено тарифи ігрового сервісу Apple Arcade і новинного Apple News+ - з $4,99 до $6,99 та з $9,99 до $12,99 на місяць відповідно. За даними Variety, це перше підвищення цін у даних категоріях.

Читайте також Apple готує систему, яка оновлюватиме навіть нерозпаковані iPhone в магазинах

Пакетна підписка Apple One, що включає цілу низку сервісів, також подорожчала, хоча й не настільки істотно у відсотковому вираженні, як її компоненти. Зокрема тарифний план Premier тепер коштує $37,95, а не $32,95 на місяць.

Ціна передплати на Apple Music не змінилася — $10,99 на місяць. Рік тому вона подорожчала на $1.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.