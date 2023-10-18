Apple готує систему, яка оновлюватиме навіть нерозпаковані iPhone в магазинах — Finance.ua
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Apple готує систему, яка оновлюватиме навіть нерозпаковані iPhone в магазинах

Технології&Авто
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Apple готує систему, яка оновлюватиме навіть нерозпаковані iPhone в магазинах
Apple готує систему, яка оновлюватиме навіть нерозпаковані iPhone в магазинах
Компанія Apple збирається запустити технологію, яка зможе оновлювати операційну систему навіть в iPhone, які зберігаються в коробках у магазинах. Так, користувачам не доведеться починати свою роботу з новим смартфоном зі встановлення обов’язкових оновлень.
Про це пише Bloomberg.
Коли користувач купує новий iPhone в роздрібному магазині Apple, пристрій іноді постачається із застарілим програмним забезпеченням. Наприклад, перші моделі iPhone 15 із заводу постачалися з iOS 17, але на момент, коли телефони стали доступними для покупки, уже була доступна iOS 17.0.1.
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Купувати новий iPhone без останньої версії програмного забезпечення — не найкращий варіант, особливо якщо в ньому є якісь гучні баги. Але ця ситуація скоро зміниться — Apple планує нову систему для своїх роздрібних магазинів, яка буде оновлювати програмне забезпечення на iPhone перед продажем.
Компанія розробила запатентований пристрій, схожий на планшет, на який співробітник магазину може поставити коробки з айфонами. Ця система здатна віддалено увімкнути iPhone, оновити його програмне забезпечення, а потім знову вимкнути без необхідності відкривати упаковку телефону.
Очікується, що Apple почне впроваджувати цю технологію у своїх магазинах до кінця року.

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За матеріалами:
dev.ua
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