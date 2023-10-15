Apple розповіла, що робити з вигорілим екраном iPhone 15 Pro — Finance.ua

Apple розповіла, що робити з вигорілим екраном iPhone 15 Pro 15.10.2023, 01:00 — Фондовий ринок

Apple розповіла, що робити з вигорілим екраном iPhone 15 Pro

У компанії заявили, що власники з проблемними екранами можуть звернутися в офіційний сервісний центр, де смартфон відправлять на перевірку. Якщо під час тестів з’ясується, що це апаратна проблема, пристрій замінять або відправлять на ремонт.

Також Apple не виключає, що іноді залишкове зображення дисплея може бути спричинене помилкою системи. У такому разі користувачам не залишається тільки чекати виходу нової прошивки.

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itechua За матеріалами:

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