Apple має два роки відставання від конкурентів у сфері штучного інтелекту — Finance.ua

Apple має два роки відставання від конкурентів у сфері штучного інтелекту Вчора 22:41 — Технології&Авто

Apple має два роки відставання від конкурентів у сфері штучного інтелекту

Аналітик Марк Гурман поділився оцінкою, яку надають ШІ-платформі Apple Intelligence деякі співробітники компанії. Як виявилося, частина з них вважає, що поки що виробник значно відстає від конкурентів, і внутрішні тести це підтверджують.

За словами галузевого аналітика Марка Гурмана, деякі співробітники Apple вважають, що в галузі ШІ-розробок компанія значно відстає від конкурентів. Частково це підтверджують і результати внутрішніх тестів, згідно з якими ChatGPT набагато точніше відповідає на питання порівняно з Apple Intelligence.

«Дослідження показало, що ChatGPT від OpenAI на 25% точніше, ніж Siri, і може розпізнати на 30% більше запитань. Насправді деякі в Apple вважають, що їхня технологія генеративного ШІ — принаймні на даний момент — відстає від лідерів галузі більш ніж на два роки», — стверджує журналіст.

Однією з причин такої поведінки фірмового ІІ може бути той факт, що Apple більше покладається на залізо своїх гаджетів, а не на хмарні сервіси. У майбутньому це може змінитись: за даними джерела, компанія вже працює над впровадженням у Siri можливостей GPT-4o, а також інструментів генерації тексту від OpenAI.

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«Apple поки не показала, що може досягти реальної компетентності в сфері ШІ. Сьогодні немає особливих причин купувати продукти лише заради Apple Intelligence. Якщо споживачі купляться на цю ідею завдяки маркетинговим зусиллям Apple, вони можуть бути здивовані, виявивши, що в нових пристроях мало значущих ШІ-інструментів», — зазначив аналітик.

З іншого боку, за словами журналіста, Apple має два козирі. Це ефективна екосистема, що дозволяє порівняно швидко розгортати оновлення, та потенціал для зростання. Наприклад, картографічний сервіс компанії спочатку теж відставав від конкурентів після релізу, але згодом став дуже конкурентоспроможним.

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