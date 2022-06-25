Аналітики підрахували, скільки ТРЦ в Україні втратили через війну — Finance.ua

Аналітики підрахували, скільки ТРЦ в Україні втратили через війну 25.06.2022, 20:40

Українська Рада Торгових Центрів порахувала втрати, які зазнала галузь ТЦ внаслідок агресії з боку росії. Загальні втрати галузі за 4 місяці війни становлять 9,8 млрд дол. США.

Прямі втрати

Прямі втрати торговельних центрів, які рахують як вартість заміщення пошкоджень ТЦ, становлять 350 млн дол. Станом на початок червня в Україні значні пошкодження зазнали 23 ТЦ. Найбільша частка припадає на східну частину України — 12 ТЦ пошкоджено на суму 250 млн дол. Торгові центри у Києві та регіонах постраждали на суму 68 млн (6 ТЦ). У південній частині країни втрати становили приблизно 29 млн (5 ТЦ). Найбільш постраждалими ТЦ є Порт Сіті (Маріуполь), Nikolsky та Караван (Харків), Retroville (Київ), Fabrikа (Херсон).

Непрямі втрати

Значно більші непрямі втрати, яких зазнали торговельні центри. Загальні непрямі втрати оцінюються у 9,5 млрд доларів.

Найбільші непрямі збитки спостерігаються у східних регіонах України, де бойові дії продовжуються і зараз. Незважаючи на те, що деякі ТЦ відновлюють роботу, доходи залишаються на рівні менше ніж 30% від довоєнних. Навпаки, у центрі та заході країни демонструє швидке відновлення вже у квітні та травні. Поступово з травня та червня починає відновлюватись Київ, північні та південні регіони.

Зупинилося проектування та будівництво ще багатьох ТЦ, які мали відкритися у 2023–2024 рр., але поки що цю кількість не перелічено.

«9,8 млрд дол. — це втрати, які має галузь лише за 4 місяці війни. Не слід забувати, що з 2014 року на тимчасово окупованій території залишається близько 780 тис. кв. м торгових площ у ТЦ. Якщо враховувати їхню оцінку та недоотриманий за 8 років прибуток, то втрати склали додатково ще більше 2 млрд дол. Також, на жаль, галузь і далі втрачатиме недоотриманий прибуток внаслідок руйнувань та зменшення споживання. За наступні 12 місяців українські ТЦ можуть втратити ще близько 1 млрд дол. Таким чином, за рік загальні втрати становитимуть близько 13 млрд дол.», — Максим Гаврюшин, Глава УРТЦ.

Ключовими факторами великих непрямих втрат є скорочення споживання внаслідок міграції та бойових дій, а також підвищення ризиків країни, що впливає на інвестиційну привабливість торгівельної нерухомості.

Також на роботу галузі впливають труднощі, яких зазнають ритейлери зараз в Україні — логістика, валютні операції, проблеми з персоналом, відсутність кредитування, зростання цін внаслідок падіння гривні та інше.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.