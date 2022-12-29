Аналітик прогнозує дворазове подорожчання Bitcoin у 2023 році — Finance.ua

Аналітик прогнозує дворазове подорожчання Bitcoin у 2023 році Сьогодні 18:10 — Криптовалюта

Аналітик прогнозує дворазове подорожчання Bitcoin у 2023 році

Вартість Bitcoin у 2023 році може збільшитися більш ніж удвічі, незважаючи на негативні настрої на ринках цифрових активів.

Таку думку висловив відомий трейдер та криптоаналітик Міхаель ван де Поппе.

Експерт розповів, що BTC наразі торгується в широкому діапазоні з опором на рівні $18 600 і підтримкою в $12 300.

На думку Міхаеля ван де Поппе, великі власники активу повинні підштовхнути Bitcoin вище ключового рівня, щоб спровокувати масове стиснення коротких позицій. Якщо BTC зможе пробити рівень у $20 600, тренд буде порушено, і кількість коротких стопів вище цього максимуму буде достатньою для руху до позначки $38 500.

29 листопада Міхаель ван де Поппе прогнозував зростання LINK на 23% у зв’язку з подоланням рівня опору. 1 грудня ван де Поппе заявив, що BNB, MATIC і LINK можуть увійти до списку активів, які слід накопичувати в грудні.

6 грудня ван де Поппе повідомив, що очікує зростання курсу LTC. На думку експерта, рівні підтримки на позначках $71 і $65 допоможуть активу вирости до $96,65.

cryptomisto За матеріалами:

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