Amazon вимагатиме 5-денного робочого тижня в офісі з 2025 року — Finance.ua
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Amazon вимагатиме 5-денного робочого тижня в офісі з 2025 року

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Amazon вимагатиме 5-денного робочого тижня в офісі з 2025 року
Amazon вимагатиме 5-денного робочого тижня в офісі з 2025 року
Компанія Amazon оголосила, що з наступного року вимагатиме від своїх співробітників працювати в офісах п’ять днів на тиждень, посилюючи попереднє зобов’язання на три дні роботи в офісі.
Про це повідомив генеральний директор компанії Енді Джессі у листі до співробітників, пише Reuters.
Він зазначив, що досвід триденного графіку «підтвердив наше переконання щодо переваг» роботи в офісі.
З початку пандемії багато компаній дозволяли співробітникам працювати з дому, через що офіси в центрі багатьох міст, таких як Сан-Франциско та Сіетл, залишалися майже порожніми. Однак деякі технологічні компанії починають вимагати повернення працівників в офіси на два або три дні на тиждень.
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Amazon зайняв більш жорстку позицію, ніж багато його конкурентів, оскільки COVID-19 перестав бути щоденною загрозою. Співробітники описали Reuters, як Amazon вимагав від них працювати в іноді віддалених офісах або переїжджати до Сіетла, щоб зберегти свої робочі місця. Деяким співробітникам, які систематично не дотримувалися існуючого триденного графіку, було сказано, що вони «добровільно звільняються», і вони були заблоковані в системах Amazon.
Це рішення викликало невдоволення серед значної частини працівників, які стверджують, що робота з дому є ефективною та економить час і гроші на дорогу. У травні минулого року працівники штаб-квартири Amazon у Сіетлі організували протест, виступаючи проти змін у кліматичній політиці компанії, скорочень персоналу та повернення до офісу.
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У рамках реорганізації Amazon планує збільшити співвідношення індивідуальних співробітників до менеджерів на 15% до кінця першого кварталу 2025 року. У внутрішньому документі зазначено, що «деякі організації можуть виявити ролі, які більше не є необхідними», однак без додаткових деталей.
Amazon також скасовує програму, яка дозволяла працівникам працювати з будь-якого місця чотири місяці на рік, згідно з інформацією у внутрішньому документі.
За матеріалами:
УНН
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