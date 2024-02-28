Аірдропи — один із найперспективніших і найприбутковіших напрямків для новачків у сфері криптовалюти — Finance.ua
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Аірдропи — один із найперспективніших і найприбутковіших напрямків для новачків у сфері криптовалюти

Криптовалюта
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Аірдропи — один із найперспективніших і найприбутковіших напрямків для новачків у сфері криптовалюти
Аірдропи — один із найперспективніших і найприбутковіших напрямків для новачків у сфері криптовалюти
Не пропустити найвигідніші проекти вам допоможе український автоматизований сервіс одержання airdrop`ів «100Х»
За даними щорічного дослідження Chainalysis, Україна увійшла до топ-5 країн з використання криптовалют. Число активних користувачів неухильно зростає, але далеко не всі з них знають про аірдропи криптовалют, хоча це один з небагатьох і, до того ж, легальних способів отримання криптовалют абсолютно безкоштовно.
Аідропи використовують криптовалютні стартапи для винагороди ранніх користувачів. І це не благодійність, а частина продуманої маркетингової стратегії. Успіх криптопроекту, особливо на ранній стадії, залежить від кількості залучених користувачів, додаткових інвесторів, активної присутності в медіа та соціальних мережах. І аірдроп є одним з ключових елементів досягнення цього. Проект отримує потрібну, а ранні користувачі винагороду. І все у виграші.

Як це працює?

Блокчейн проект або платформа випускає власну валюту або токени (якщо працює не на блокчейні власної розробки) та роздає частину з них раннім користувачам. Але далеко не всім, а тим, що відповідають певним критеріям. Умови можуть бути різними: від ранньої реєстрації, активності упродовж якогось часу, здійснення транзакцій у блокчейні тощо. Залежно від кількості отриманої криптовалюти та її вартості на ринку наразі і розраховується заробіток на аїрдропі.
Розглянемо докладніше на свіжому прикладі стартапу Starknet. У середньому учасники аірдропа від цього проекту отримали від 1500 $ до 10 500 $ на один акаунт. А таких облікових записів у деяких було від кількох одиниць до кількох десятків.
Умови отримання були такі:
  • Здійснити 5 транзакцій на суму 100 $,
  • Мати 0,005 ЕТН (~13 $) у гаманці в момент снапшота мережі та бути активним користувачем понад 3 місяці;
  • брати участь у Early Community Member Program (ECMP);
  • Бути користувачем Ethereum Protocol Guild.

Які є нюанси у заробітку на аірдропах?

Насамперед це пошук проектів. Стартапів з’являється багато, але чим раніше його вдасться знайти, тим вищий шанс взяти участь в аірдропі.
Другим пунктом іде його оцінка. Потрібно зрозуміти, наскільки він перспективний. Він може виявитися шахрайством або не злетить. Витратити кілька місяців і отримати кілька доларів — сумнівна перспектива.
Крім того, часом про умови AirDrop заздалегідь не повідомляють. Такі роздачі називають ретродроп. Щоб їх отримати, потрібно мати досвід участі в подібних проектах, шукати натяки в публікаціях розробників і т.д.

Для вирішення цих завдань та розроблено сервіс «100Х»

100Х — це команда з 15 досвідчених крипто-інвесторів, аналітиків та розробників з досвідом більше 3 років заробітку на аірдропах.
Експерти підбирають проекти для участі, а сервіс автоматизує усі необхідні активності. Таким чином, це ідеальний інструмент, у тому числі і для новачків, які хочуть почати працювати з криптовалютами, але не мають достатньої кількості часу і боятися помилитися.
Завдяки 100Х можна не лише отримувати аірдропи, а й отримувати цінні знання про криптовалюту, заробляти на бонусній програмі та інвестувати у проекти на ранніх стадіях.
Ще кілька прикладів:
Arbitrum роздав своїм раннім учасникам не менше 1000 доларів на аккаунт. А користувачам Sui та Jito до 10 000 доларів.

Умови роботи з 100Х

  • Комісія сервісу 100Х становить 33% від airdrop, тобто. ви отримаєте 67%.
  • Річна підписка для одного акаунту з усім необхідним зараз коштує лише 100 $. Максимальна кількість акаунтів для однієї людини — 10. Більше акаунтів — більше прибутку, все просто.
Усі активності, покупка акаунту і т.д. відстежуються через бот в Telegram, а на телеграм каналі сервісу виходить багато корисної інформації.
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За матеріалами:
100Х
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