НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Аірдропи — один із найперспективніших і найприбутковіших напрямків для новачків у сфері криптовалюти Сьогодні 14:10 — Криптовалюта

Аірдропи — один із найперспективніших і найприбутковіших напрямків для новачків у сфері криптовалюти

Не пропустити найвигідніші проекти вам допоможе український автоматизований сервіс одержання airdrop`ів «100Х»

За даними щорічного дослідження Chainalysis, Україна увійшла до топ-5 країн з використання криптовалют. Число активних користувачів неухильно зростає, але далеко не всі з них знають про аірдропи криптовалют, хоча це один з небагатьох і, до того ж, легальних способів отримання криптовалют абсолютно безкоштовно.

Аідропи використовують криптовалютні стартапи для винагороди ранніх користувачів. І це не благодійність, а частина продуманої маркетингової стратегії. Успіх криптопроекту, особливо на ранній стадії, залежить від кількості залучених користувачів, додаткових інвесторів, активної присутності в медіа та соціальних мережах. І аірдроп є одним з ключових елементів досягнення цього. Проект отримує потрібну, а ранні користувачі винагороду. І все у виграші.

Як це працює?

Блокчейн проект або платформа випускає власну валюту або токени (якщо працює не на блокчейні власної розробки) та роздає частину з них раннім користувачам. Але далеко не всім, а тим, що відповідають певним критеріям. Умови можуть бути різними: від ранньої реєстрації, активності упродовж якогось часу, здійснення транзакцій у блокчейні тощо. Залежно від кількості отриманої криптовалюти та її вартості на ринку наразі і розраховується заробіток на аїрдропі.

Розглянемо докладніше на свіжому прикладі стартапу Starknet. У середньому учасники аірдропа від цього проекту отримали від 1500 $ до 10 500 $ на один акаунт. А таких облікових записів у деяких було від кількох одиниць до кількох десятків.

Умови отримання були такі:

Здійснити 5 транзакцій на суму 100 $,

Мати 0,005 ЕТН (~13 $) у гаманці в момент снапшота мережі та бути активним користувачем понад 3 місяці;

брати участь у Early Community Member Program (ECMP);

Бути користувачем Ethereum Protocol Guild.

Які є нюанси у заробітку на аірдропах?

Насамперед це пошук проектів. Стартапів з’являється багато, але чим раніше його вдасться знайти, тим вищий шанс взяти участь в аірдропі.

Другим пунктом іде його оцінка. Потрібно зрозуміти, наскільки він перспективний. Він може виявитися шахрайством або не злетить. Витратити кілька місяців і отримати кілька доларів — сумнівна перспектива.

Крім того, часом про умови AirDrop заздалегідь не повідомляють. Такі роздачі називають ретродроп. Щоб їх отримати, потрібно мати досвід участі в подібних проектах, шукати натяки в публікаціях розробників і т.д.

Для вирішення цих завдань та розроблено сервіс «100Х»

100Х — це команда з 15 досвідчених крипто-інвесторів, аналітиків та розробників з досвідом більше 3 років заробітку на аірдропах.

Експерти підбирають проекти для участі, а сервіс автоматизує усі необхідні активності. Таким чином, це ідеальний інструмент, у тому числі і для новачків, які хочуть почати працювати з криптовалютами, але не мають достатньої кількості часу і боятися помилитися.

Завдяки 100Х можна не лише отримувати аірдропи, а й отримувати цінні знання про криптовалюту, заробляти на бонусній програмі та інвестувати у проекти на ранніх стадіях.

Ще кілька прикладів:

Arbitrum роздав своїм раннім учасникам не менше 1000 доларів на аккаунт. А користувачам Sui та Jito до 10 000 доларів.

Умови роботи з 100Х

Комісія сервісу 100Х становить 33% від airdrop, тобто. ви отримаєте 67%.

Річна підписка для одного акаунту з усім необхідним зараз коштує лише 100 $. Максимальна кількість акаунтів для однієї людини — 10. Більше акаунтів — більше прибутку, все просто.

Усі активності, покупка акаунту і т.д. відстежуються через бот в Telegram, а на телеграм каналі сервісу виходить багато корисної інформації.

100Х За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.