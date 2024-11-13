Аграрії засіяли 96% площ під озимі культури — Finance.ua

Аграрії засіяли 96% площ під озимі культури
Українські аграрії вже засіяли понад 6 млн га озимих культур. Зокрема, озимих зернових засіяно майже 5 млн га (96%), озимого ріпаку — понад 1,08 млн га. Про це повідомив Уряд.
Зокрема:
- озимої пшениці — 4,4 млн га (97%);
- озимого ячменю — 577,8 тис. га (90%);
- озимого жита — 68,1 тис. га (97%);
- озимого ріпаку — 1,08 млн га (96%).
Серед лідерів за обсягами сівби озимих на зерно попереду аграрії Одеської області- 710 тис. га, Дніпропетровської області — 528 тис. га та Миколаївської області- 503,1 тис. га.
Аграрії 14 областей завершили сівбу озимих зернових. Сільгоспвиробники 12 областей закінчили сівбу озимого ріпаку.
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