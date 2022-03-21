10 мільйонів українців залишили домівки через війну - ООН — Finance.ua

«Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли — або всередині країни, або як біженці за кордон», — написав у Twitter Філіппо Гранді.
Як раніше повідомлялось, у Польщі дефіцит житла у великих містах через біженців з України. Квартири для оренди швидко зникають у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську, оскільки українці передусім їдуть у великі міста Польщі.
У Нацбанку Польщі розповіли, хто купуватиме гривню в українських біженців. Національний банк Польщі має намір зробити низку кроків, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Керівник НБП Адам Гляпінський планує залучити до процесу викупу української валюти комерційні банки: згодом фінустанови обмінюватимуть гривню за допомогою українських колег. У якості ще одного шляху вирішення цієї проблеми Гляпінський вказав допомогу з боку центрального банку.
Українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих (2028 грн) на особу.