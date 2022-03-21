10 мільйонів українців залишили домівки через війну - ООН — Finance.ua
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10 мільйонів українців залишили домівки через війну - ООН

Вчора 09:34
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10 мільйонів українців залишили домівки через війну - ООН
Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії.
Про це заявив у неділю верховний комісар ООН у справах біженців.
«Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли — або всередині країни, або як біженці за кордон», — написав у Twitter Філіппо Гранді.
Як раніше повідомлялось, у Польщі дефіцит житла у великих містах через біженців з України. Квартири для оренди швидко зникають у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Гданську, оскільки українці передусім їдуть у великі міста Польщі.
Скільки грошей можуть отримати біженці з України в різних країнах

Довідка Finance.ua:

  • У Нацбанку Польщі розповіли, хто купуватиме гривню в українських біженців. Національний банк Польщі має намір зробити низку кроків, спрямованих на вирішення цієї проблеми. Керівник НБП Адам Гляпінський планує залучити до процесу викупу української валюти комерційні банки: згодом фінустанови обмінюватимуть гривню за допомогою українських колег. У якості ще одного шляху вирішення цієї проблеми Гляпінський вказав допомогу з боку центрального банку.
  • Українці, які евакуювалися до Польщі, зможуть отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 300 злотих (2028 грн) на особу.

Які країни приймають біженців з України

За матеріалами: Економічна Правда
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