Жители Чехии за два года собрали для Украины более 235 миллионов евро — Finance.ua

Жители Чехии за два года собрали для Украины более 235 миллионов евро
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину жители Чехии пожертвовали в пользу нашей страны более 235 миллионов евро.
Такие цифры приводит чешское радио на основе опроса ведущих гуманитарных организаций страны.
Уточняется, что около 5 млрд крон (€196,5 млн) было собрано на гуманитарную помощь и более 1 миллиарда (€39 млн) — на оружие и военную технику.
«В 2023 году готовность жертвовать средства Украине значительно упала, и некоторые организации получили лишь часть того, что собрали в первые месяцы войны. При этом организации, которые собирают деньги на оружие, продолжают успешно действовать, как и собирающие деньги на небольшие проекты», — отмечается в сообщении.
По данным Чешского радио, наибольшую сумму для Украины собрала гуманитарная организация «Человек в беде» — 2,45 млрд крон (96,2 млн евро). 2 млрд крон (78,6 млн евро) жители Чехии отправили непосредственно на счет посольства Украины. Чешский Красный Крест собрал 327 млн крон (9,3 млн евро).
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