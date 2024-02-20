Жители Чехии за два года собрали для Украины более 235 миллионов евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Жители Чехии за два года собрали для Украины более 235 миллионов евро

Мир
0
Жители Чехии за два года собрали для Украины более 235 миллионов евро
Жители Чехии за два года собрали для Украины более 235 миллионов евро
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину жители Чехии пожертвовали в пользу нашей страны более 235 миллионов евро.
Такие цифры приводит чешское радио на основе опроса ведущих гуманитарных организаций страны.
Читайте также
Уточняется, что около 5 млрд крон (€196,5 млн) было собрано на гуманитарную помощь и более 1 миллиарда (€39 млн) — на оружие и военную технику.
«В 2023 году готовность жертвовать средства Украине значительно упала, и некоторые организации получили лишь часть того, что собрали в первые месяцы войны. При этом организации, которые собирают деньги на оружие, продолжают успешно действовать, как и собирающие деньги на небольшие проекты», — отмечается в сообщении.
Читайте также
По данным Чешского радио, наибольшую сумму для Украины собрала гуманитарная организация «Человек в беде» — 2,45 млрд крон (96,2 млн евро). 2 млрд крон (78,6 млн евро) жители Чехии отправили непосредственно на счет посольства Украины. Чешский Красный Крест собрал 327 млн ​​крон (9,3 млн евро).

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.