Земельные участки, владельцами которых являются граждане россии и беларуси, заберут без компенсации им стоимости — законопроект Сегодня 21:00 — Недвижимость

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 8167 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины об урегулировании вопроса использования денежных средств, полученных от продажи земельного участка, владельцем которого является гражданин страны-агрессора.

Целью проекта является установить, что вырученные от продажи на земельных торгах конфискованного земельного участка денежные средства в случае, если бывший собственник является гражданином страны агрессора (российской федерации или республики беларусь), зачисляются в государственный бюджет.

Для этого предлагается внести изменения и дополнения в часть 4 статьи 145 Земельного кодекса Украины: "Иск о конфискации земельного участка подается в суд органом, осуществляющим государственный контроль за использованием и охраной земель.

Конфискованный земельный участок по решению суда подлежит продаже на земельных торгах. Денежные средства, полученные по результатам продажи такого земельного участка на земельных торгах, за вычетом расходов, связанных с его продажей, выплачиваются его бывшему владельцу. В случае, если бывший собственник является гражданином страны-агрессора, деньги зачисляются в государственный бюджет".

Частью 4 статьи 145 Земельного кодекса Украины предусмотрено, что иск о конфискации земельного участка подается в суд органом, осуществляющим государственный контроль за использованием и охраной земель. Конфискованный земельный участок по решению суда подлежит продаже на земельных торгах. Цена проданного на земельных торгах земельного участка, за вычетом расходов, связанных с его продажей, выплачивается его бывшему собственнику.

В настоящее время имеется значительное количество земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности граждан рф и рб (как правило, принятые по наследству), и в нарушение статьи 81 Земельного кодекса Украины они ими не отчуждены в течение года в пользу других лиц.

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