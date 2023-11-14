Земельные торги в Прозорро. Продажи принесли более 1 млрд гривен за год — Finance.ua

Земельные торги в Прозорро. Продажи принесли более 1 млрд гривен за год Сегодня 21:01

Земельные торги в Прозорро. Продажи принесли более 1 млрд гривен за год

С начала 2023 года организаторы земельных торгов в государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи заработали уже более 1 млрд гривен. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эти средства поступили в бюджеты разных уровней по итогам почти 4,7 тыс. успешных онлайн-аукционов. В среднем цена на землю по результатам торгов, проведённых за это время, росла почти вдвое.

Почти 790 млн гривен организаторы онлайн-аукционов получили по продаже коммунальной и государственной земли несельскохозяйственного назначения и частных сельхозземель. Еще более 290 млн грн в год составляют доходы с аренды земель. Продажа государственных и коммунальных земель сельскохозяйственного назначения, согласно Земельному кодексу, остается запрещенной.

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С начала этого года земельные торги объявили 1,2 тыс. организаторов, из них около 680 — органы местного самоуправления. За право приобрести или взять в аренду землю на онлайн-аукционах за это время поборолись уже более 7 тысяч участников. В среднем за участки на торгах конкурируют почти 3 участника.

Где больше всего проводили торгов? Больше всего земельных торгов с начала этого года состоялось в Одесской области — почти 500. В топ-5 регионов по количеству аукционов также входит Черкасщина — 418 завершенных торгов, Полтавщина — 348, Львовщина — 320, Кировоградщина — 270.

По состоянию на 14 ноября около восьми сотен торгов в системе находятся на этапе заключения сделок, что может принести организаторам еще более 213 млн гривен. Каждый желающий может посоревноваться почти за 2,3 тысячи участков, которые сейчас выставлены в системе для аренды или покупки. Для этого необходимо авторизоваться на одной из аккредитованных площадок

Напомним, онлайн-аукционы по реализации земли в системе Прозорро. Продажи проходят с октября 2021 года. Прозорро. Продажи гарантируют безопасность торгов, невозможность вмешательства кого-либо в их ход и равный доступ каждого участника к участию в э-аукционах, а также возможность каждому в режиме реального времени следить за онлайн-аукционами и их результатами.

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