Зеленский уволил Залужного с военной службы — Finance.ua

Зеленский уволил Залужного с военной службы
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 мая, издал указ об увольнении эксголовнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы.
Указ № 309/2024 опубликован на сайте главы государства.
В документе говорится: «Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды».
Напомним, 8 февраля 2024 года Залужный был уволен с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него на эту должность был назначен Александр Сырский.
7 марта президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
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