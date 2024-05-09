Зеленский уволил Залужного с военной службы — Finance.ua

Зеленский уволил Залужного с военной службы Сегодня 14:15

Зеленский уволил Залужного с военной службы

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 мая, издал указ об увольнении эксголовнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с военной службы.

Указ № 309/2024 опубликован на сайте главы государства.

В документе говорится: «Уволить генерала Залужного Валерия Федоровича с военной службы в отставку по состоянию здоровья с правом ношения военной формы одежды».

Напомним, 8 февраля 2024 года Залужный был уволен с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него на эту должность был назначен Александр Сырский.

7 марта президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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