Зеленский: рф получила станки на предприятия ВПК из 12 стран, включая США — Finance.ua

Зеленский: рф получила станки на предприятия ВПК из 12 стран, включая США
Только за один прошлый год были зафиксированы поставки в россию станков на предприятия военно-промышленного комплекса по меньшей мере из 12 стран мира, в частности, из Китая, Франции, Германии, Италии, Турции и США. Все это нужно останавливать.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции «Fair Play: Как заставить санкции работать».
«К сожалению, сегодня даже страны Запада до сих пор еще продолжают поставлять россии оборудование и критические компоненты. Наши эксперты зафиксировали уже сотни типов различных компонентов, содержащихся в российских дронах, в российских ракетах. К сожалению, только за один прошлый год были зафиксированы поставки в россию станков на предприятия военно-промышленного комплекса Тайваня, Южной Кореи, Франции, Германии, Италии, Турции и США», — сказал Зеленский.
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Также, по его словам, известно о контрактах с поставками, которые запланированы уже на следующий 26-й год.
Он подчеркнул, что все это нужно останавливать, и так же нужно дальнейшее давление на каждого субъекта в мире, кто помогает россии сохранять экспорт, кто помогает транспортировать нефть.
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