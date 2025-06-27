Зеленский поручил ввести долгосрочный мораторий на проверки бизнеса со стороны правоохранителей — Finance.ua

Зеленский поручил ввести долгосрочный мораторий на проверки бизнеса со стороны правоохранителей
Президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, чтобы обезопасить предпринимателей от давления.
Об этом он заявил во время форума «Власть и бизнес: от диалога до партнерства», передает РБК-Украина.
«Я уже поручил подготовить решение о длительном моратории на проверки бизнеса, так чтобы обезопасить бизнес от любого давления, недобросовестных людей на разных должностях», — сказал президент.
Он подчеркнул, что государство должно наполнять бюджет не через давление, а через развитие экономики.
Президент также анонсировал расширение государственных программ поддержки украинского бизнеса и производства.
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Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник поддержал инициативу, но добавил, что моратория недостаточно. По его мнению, необходимо провести аудит уголовных производств против бизнеса и внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.
Напомним, мораторий на проверки бизнеса уже действует с марта 2022 года. Его ввели решением Кабмина во время действия военного положения. Он касается налоговых и других государственных проверок. Однако в последнее время представители бизнеса все чаще жаловались на давление, в частности со стороны правоохранительных органов.
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