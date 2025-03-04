ВР зарегистрировали законопроект о защите налогоплательщиков от давления уголовного преследования — Finance.ua

ВР зарегистрировали законопроект о защите налогоплательщиков от давления уголовного преследования
Как известно, на сегодняшний день в Украине существует практика, согласно которой субъекты предпринимательской деятельности могут стать объектами уголовного преследования из-за недостаточно четко определенных критериев долга уплаты налогов и налоговых обязательств.
В частности, учащаются случаи, когда правоохранительные органы открывают производство по факту уклонения от уплаты налогов на основании так называемого «аналитического исследования» при отсутствии каких-либо решений или даже проверок налоговых органов.
Как отмечают юристы, возникает ситуация, когда в налоговых органах отсутствует информация о задолженности по уплате налогов предприятием, налоговые проверки не проводятся, а досудебное расследование в отношении предприятия может длиться годами, проводятся обыски, арестовываются счета, осуществляются другие следственные действия, которыми фактически блокируется хозяйственная деятельность юридического лица.
Фактически это приводит к безосновательному вмешательству правоохранительных органов в деятельность бизнеса.
На решение этой проблемы в парламенте зарегистрирован законопроект 12 425 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно защиты налогоплательщиков от давления уголовного преследования.
Законопроект направлен на усовершенствование законодательства с целью разграничения налоговых и уголовных правоотношений. Внедрение законопроекта будет способствовать не только защите прав налогоплательщиков, но и предотвращению необоснованного уголовного преследования субъектов хозяйствования. Это, в свою очередь, благодаря четкому разграничению налоговых и уголовных правоотношений будет способствовать оптимизации нагрузки на правоохранительную систему.
Так, предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, которыми примечание к статье 212 УК, которое регулирует ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) дополнить нормой о том, что:
- Для целей настоящей статьи обязанность уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, подтверждается только при наличии решения контролирующего органа по согласованной сумме налогового обязательства.
- Ответственность за действия, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, наступает при наличии налогового долга, определенного в установленном законодательством порядке.
Также предлагается дополнить примечание к статье 212−1 УК (Уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование) нормой о том, что:
- Для целей настоящей статьи обязанность уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование подтверждается только при наличии решения контролирующего органа по согласованной сумме денежного обязательства.
- Для целей настоящей статьи обязанность уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование подтверждается только при наличии окончательного решения органа Пенсионного фонда или решения суда относительно такой обязанности, вступившей в законную силу.
- Ответственность за действия, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, наступает при наличии недоимки, определенной в установленном законодательством порядке.
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