ВР зарегистрировали законопроект о защите налогоплательщиков от давления уголовного преследования — Finance.ua

ВР зарегистрировали законопроект о защите налогоплательщиков от давления уголовного преследования Сегодня 09:34 — Казна и Политика

Как известно, на сегодняшний день в Украине существует практика, согласно которой субъекты предпринимательской деятельности могут стать объектами уголовного преследования из-за недостаточно четко определенных критериев долга уплаты налогов и налоговых обязательств.

В частности, учащаются случаи, когда правоохранительные органы открывают производство по факту уклонения от уплаты налогов на основании так называемого «аналитического исследования» при отсутствии каких-либо решений или даже проверок налоговых органов.

Как отмечают юристы, возникает ситуация, когда в налоговых органах отсутствует информация о задолженности по уплате налогов предприятием, налоговые проверки не проводятся, а досудебное расследование в отношении предприятия может длиться годами, проводятся обыски, арестовываются счета, осуществляются другие следственные действия, которыми фактически блокируется хозяйственная деятельность юридического лица.

Фактически это приводит к безосновательному вмешательству правоохранительных органов в деятельность бизнеса.

На решение этой проблемы в парламенте зарегистрирован законопроект 12 425 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно защиты налогоплательщиков от давления уголовного преследования.

Законопроект направлен на усовершенствование законодательства с целью разграничения налоговых и уголовных правоотношений. Внедрение законопроекта будет способствовать не только защите прав налогоплательщиков, но и предотвращению необоснованного уголовного преследования субъектов хозяйствования. Это, в свою очередь, благодаря четкому разграничению налоговых и уголовных правоотношений будет способствовать оптимизации нагрузки на правоохранительную систему.

Так, предлагается внести изменения в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы, которыми примечание к статье 212 УК, которое регулирует ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) дополнить нормой о том, что:

Для целей настоящей статьи обязанность уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, подтверждается только при наличии решения контролирующего органа по согласованной сумме налогового обязательства.

Ответственность за действия, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, наступает при наличии налогового долга, определенного в установленном законодательством порядке.

Также предлагается дополнить примечание к статье 212−1 УК (Уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование) нормой о том, что:

Для целей настоящей статьи обязанность уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование подтверждается только при наличии решения контролирующего органа по согласованной сумме денежного обязательства.

Для целей настоящей статьи обязанность уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование подтверждается только при наличии окончательного решения органа Пенсионного фонда или решения суда относительно такой обязанности, вступившей в законную силу.

Ответственность за действия, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, наступает при наличии недоимки, определенной в установленном законодательством порядке.

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