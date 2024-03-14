Зеленский подписал законопроект о регулировании ценообразования в оборонных закупках — Finance.ua
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Зеленский подписал законопроект о регулировании ценообразования в оборонных закупках

Казна и Политика
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Зеленский подписал законопроект о регулировании ценообразования в оборонных закупках
Зеленский подписал законопроект о регулировании ценообразования в оборонных закупках
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 10 454 об усовершенствовании правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время военного положения. Это позволит вернуть прибыль в стоимость продукции и услуг для поставщиков ВСУ.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на карту документа.
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Речь идет о проекте закона о внесении изменений в Закон Украины «Об оборонных закупках» об усовершенствовании правового регулирования ценообразования в оборонных закупках во время действия правового режима военного положения.
Что предусматривает закон № 10 454
В случае, если приобретение товаров, работ и услуг оборонного назначения во время действия правового режима военного положения осуществляется по неконкурентной процедуре закупок или без проведения видов закупок, определенных законодательством, уровень прибыли в составе цены государственного контракта по оборонным закупкам не может превышать уровня прибыли (предельного уровня прибыли), установленного Кабинетом министров Украины.
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В случае не установления Кабмином уровня прибыли (предельного уровня прибыли), определенного этой частью, цена товаров, работ и услуг определяется государственным контрактом, заключаемым по неконкурентной процедуре закупок, или без проведения видов закупок, определенных законодательством, согласно предложению исполнителя с учетом прибыли такого исполнителя.
Как указал нардеп Ярослав Железняк, этот законопроект решает проблему между Госаудитслужбой и поставщиками по военным закупкам по уровню прибыли.
По материалам:
УНН
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