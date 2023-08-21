Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет, принятый по требованию МВФ — Finance.ua
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Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет, принятый по требованию МВФ

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет, принятый по требованию МВФ
Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет, принятый по требованию МВФ
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9346−1 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, касающийся обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости».
Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.
«Это +1 выполнен структурный маяк МВФ № 10 и база для выполнения еще одного маяка в Меморандуме (№ 12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий», — отметил депутат.
Так, закон:
  • возобновляет действие ст. 52 Бюджетного кодекса и дает право пересматривать только оборонные расходы;
  • разрешает рассмотрение в парламенте только тех бюджетных изменений, которые имеют положительное заключение Минфина.
Кроме того, закон:
  • устанавливает ограничение госгарантий: госгарантии по решению Кабмина не более 3% общих доходов госбюджета; предельный объем госгарантий на основе международных договоров определяется законом о госбюджете;
  • возобновляет разработку Стратегии управления госдолгом на 2024−2026 годы, которую Минфин должен представить до 25 октября 2023 года.

Справка Finance.ua:

  • президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который регламентирует отбор кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины;
  • Зеленский подписал закон о превращении резиденции сбежавшего из Украины и заочно осужденного экс-президента Виктора Януковича «Межигорье» в парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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