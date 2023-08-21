Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет, принятый по требованию МВФ — Finance.ua

Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет, принятый по требованию МВФ Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об ограничении изменений в госбюджет, принятый по требованию МВФ

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 9346−1 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, касающийся обеспечения предсказуемости бюджетной политики и усиления долговой устойчивости».

Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

«Это +1 выполнен структурный маяк МВФ № 10 и база для выполнения еще одного маяка в Меморандуме (№ 12) для большей предсказуемости бюджета, среднесрочного бюджетного планирования, лучшего управления долгом и риск-менеджмента госгарантий», — отметил депутат.

Так, закон:

возобновляет действие ст. 52 Бюджетного кодекса и дает право пересматривать только оборонные расходы;

разрешает рассмотрение в парламенте только тех бюджетных изменений, которые имеют положительное заключение Минфина.

Кроме того, закон:

устанавливает ограничение госгарантий: госгарантии по решению Кабмина не более 3% общих доходов госбюджета; предельный объем госгарантий на основе международных договоров определяется законом о госбюджете;

возобновляет разработку Стратегии управления госдолгом на 2024−2026 годы, которую Минфин должен представить до 25 октября 2023 года.

Справка Finance.ua:

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Економічна Правда По материалам:

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