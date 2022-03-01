Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев

Сегодня 12:49Казна и Политика
80
Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцевЗеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев
Президент Украины Владимир Зеленский вводит временный безвиз для иностранцев, в добровольном порядке желающих защищать Украину от российской армии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В Указе говорится, что временное ослабление визовых правил для иностранных добровольцев, намеренных служить в Международном легионе обороны Украины, начнет действовать с первого марта.
В документе также уточняется, что это правило не касается граждан страны-агрессора.
Указ вступил в силу с момента публикации.
Напомним, ряд стран разрешили добровольцам ехать на войну в Украину. Речь идет о Хорватии, Дании, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, а также Израиле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Корреспондент.net
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.