Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев — Finance.ua

Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев

Сегодня 12:49 — Казна и Политика

Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев

Президент Украины Владимир Зеленский вводит временный безвиз для иностранцев, в добровольном порядке желающих защищать Украину от российской армии.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Указе говорится, что временное ослабление визовых правил для иностранных добровольцев, намеренных служить в Международном легионе обороны Украины, начнет действовать с первого марта.

В документе также уточняется, что это правило не касается граждан страны-агрессора.

Указ вступил в силу с момента публикации.

Напомним, ряд стран разрешили добровольцам ехать на войну в Украину. Речь идет о Хорватии, Дании, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, а также Израиле.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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