Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев — Finance.ua

Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев
Сегодня 12:49 — Казна и Политика Зеленский подписал безвизовый режим для иностранных добровольцев
Президент Украины Владимир Зеленский вводит временный безвиз для иностранцев, в добровольном порядке желающих защищать Украину от российской армии.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В Указе говорится, что временное ослабление визовых правил для иностранных добровольцев, намеренных служить в Международном легионе обороны Украины, начнет действовать с первого марта.
В документе также уточняется, что это правило не касается граждан страны-агрессора.
Указ вступил в силу с момента публикации.
Напомним, ряд стран разрешили добровольцам ехать на войну в Украину. Речь идет о Хорватии, Дании, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, а также Израиле.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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