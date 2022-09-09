Зеленский о зерне: наши поставки гарантируют продовольственную безопасность — Finance.ua

Зеленский о зерне: наши поставки гарантируют продовольственную безопасность Сегодня 10:15

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что география украинского аграрного экспорта широка, каждый день работы зерновой инициативы опровергает российскую ложь относительно нее.

Об этом он заявил во время вечернего видеообращения.

Президент напомнил, что сегодня провел разговор с новоизбранным президентом Кении — первый в истории отношений между государствами.

«Поздравил с победой на выборах, договорились усиливать сотрудничество. Говорили и о преодолении продовольственного кризиса — делаем все для этого», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, сегодня из украинских портов вышли еще четыре судна с агропродукцией для азиатских стран.

«В это время на разгрузку в порт Судана заходят более 65 тысяч тонн продовольственной пшеницы. Вчера вышел балкер с пшеницей для Кении — более 50 тысяч тонн. Сейчас в Одессе загружаются суда для Ливана и Ливии. В порту Южный ждет погрузки судно, которое будет следовать в Индию... То есть география украинского аграрного экспорта по морю очень широка», — рассказал глава государства.

Он добавил, что буквально каждый день работы зерновой экспортной инициативы опровергает российскую ложь в отношении нее.

«Украина поставляет агропродукцию потребителям с разных континентов. И именно наши поставки гарантируют продовольственную безопасность на глобальном уровне», — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 7 сентября выступая на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что якобы только 2 из 87 кораблей, которые были загружены по Всемирной продовольственной программе ООН, ушли в «бедные страны».

«80 судов — в беднейшие страны только два корабля ушли. Все остальные — в европейские страны. Ну что это такое?» — возмущался Путин.

Он также заявил, что обсудит с Эрдоганом ограничение направлений вывоза зерна из Украины.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.