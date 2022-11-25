Зеленский назвал оправданную цену за баррель российской нефти — Finance.ua
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Зеленский назвал оправданную цену за баррель российской нефти

Энергетика
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Зеленский назвал оправданную цену за баррель российской нефти
Зеленский назвал оправданную цену за баррель российской нефти
Президент Украины Владимир Зеленский считает оправданным уровень ограничения цен на российскую нефть на уровне 30 долларов за баррель.
«Ограничения цен на российскую нефть — звучат 60-70 долларов за баррель — это, безусловно, поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, чем сделать. Я благодарен нашим балтийским и польским коллегам за их предложения. Ограничение цен на уровне 30 долларов за баррель является более правильным предложением», — сказал он, выступая в пятницу с помощью видеосвязи перед участниками международного симпозиума «Европейская идея».
По словам Зеленского, линия фронта в Украине в этом году стала линией борьбы Европы за себя.
«Прошло 274 дня — и очевидно, что антиевропейская агрессия россии терпит провал, а европейская свобода будет гарантирована», — сказал он.
«россия еще пока прибегает к разным формам террора. россии еще пока хватает ракет и артиллерии, чтобы каждый день убивать людей и провоцировать новые трудности для Украины и всей Европы. Но нет и не будет того, на что российский империализм всегда делал ключевую ставку и что в конечном итоге приводило Европу к поражениям. Нет расколов между европейцами», — подчеркнул он.
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Зеленский назвал задачу «сохранять такую реальность в Европе работой номер один».
По его словам, «когда мы перестраиваем энергетику, чтобы выстоять против российского террора, — это перестройка Европы. Когда мы восстанавливаем нашу инфраструктуру, социальные объекты, жилье, чтобы обеспечить украинцев, мы даем стимул всей Европе работать для себя вместе с нами».
«Когда мы ищем и находим новые логистические, производственные и торговые возможности для Украины, мы ищем и находим их для всех, кто с нами сотрудничает. Мы делаем это наравне. Мы делаем это ради наших общих интересов. И именно так — чтобы усилить нас всех — должны преодолеть и ключевой вызов, который есть сейчас. Мы должны пройти эту зиму — зиму, которую все будут вспоминать», — заявил президент.

Справка Finance.ua:

  • Европейский Союз ввел все необходимые инструменты по ограничению цен на российскую нефть, чтобы ускорить разорение военной казны страны-агрессора россии, заявляла президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;
  • Замминистра финансов США Уолли Адеем говорит, что ограничение цены на российскую нефть должно вступить в силу вместе с введением в декабре ограничений ЕС по страхованию этого товара.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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