Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу спроса в Китае и повышения ставок ФРС — Finance.ua

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу спроса в Китае и повышения ставок ФРС Сегодня 20:44 — Энергетика

Нефть потеряла в цене в пятницу из-за опасений рынка по поводу ослабления спроса в Китае и дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 13 центов, или на 0,1%, до $89,65 за баррель до 07:37 по Гринвичу, и были недалеко от четырехнедельного минимума в $89,53, достигнутого на предыдущей сессии.

Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 13 центов, или на 0,2%, до 81,77 доллара за баррель, но удержались около шестинедельного минимума.

На этой неделе WTI упал на 8%, в то время как Brent снизился более чем на 6%.

Причины изменения цен

Индекс доллара снизился в пятницу, что сделало нефть дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.

Аналитики отмечают, что беспокойство по поводу возможных блокировок в Китае для сдерживания всплеска заболеваемости COVID, достигшего наивысшего уровня с апреля, и опасения, что дальнейшее повышение процентных ставок приведет к рецессии экономики США, наложили отпечаток на рынок.

Заявления представителей ФРС США на этой неделе и более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам перечеркнули некоторые надежды на умеренность агрессивного повышения процентных ставок в Соединенных Штатах.

Економічна Правда По материалам:

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