Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу спроса в Китае и повышения ставок ФРС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу спроса в Китае и повышения ставок ФРС

Энергетика
39
Нефть потеряла в цене в пятницу из-за опасений рынка по поводу ослабления спроса в Китае и дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.
Об этом пишет Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 13 центов, или на 0,1%, до $89,65 за баррель до 07:37 по Гринвичу, и были недалеко от четырехнедельного минимума в $89,53, достигнутого на предыдущей сессии.
Фьючерсы на американскую нефть WTI выросли на 13 центов, или на 0,2%, до 81,77 доллара за баррель, но удержались около шестинедельного минимума.
На этой неделе WTI упал на 8%, в то время как Brent снизился более чем на 6%.
Причины изменения цен
Индекс доллара снизился в пятницу, что сделало нефть дешевле для покупателей, владеющих другими валютами.
Аналитики отмечают, что беспокойство по поводу возможных блокировок в Китае для сдерживания всплеска заболеваемости COVID, достигшего наивысшего уровня с апреля, и опасения, что дальнейшее повышение процентных ставок приведет к рецессии экономики США, наложили отпечаток на рынок.
Заявления представителей ФРС США на этой неделе и более сильные, чем ожидалось, данные по розничным продажам перечеркнули некоторые надежды на умеренность агрессивного повышения процентных ставок в Соединенных Штатах.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.