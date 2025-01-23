Застрахованный ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе оценивается в 28 миллиардов долларов — Finance.ua

Застрахованный ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе оценивается в 28 миллиардов долларов
Компания KCC, занимающаяся моделированием рисков катастроф, оценивает страховые убытки от лесных пожаров в Лос-Анджелесе в размере около 28 миллиардов долларов, что делает их самыми дорогими в истории США.
Об этом пишет Reuters.
По данным пожарной службы Калифорнии, с тех пор как пожары начались 7 января, они сожгли территорию, почти равную Вашингтону, погибли 28 человек и повредили или уничтожили почти 16 000 зданий.
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Ожидается, что американские, а также европейские страховщики столкнутся с претензиями, связанными с катастрофой, в миллиарды долларов от стихийного бедствия.
Ориентировочные убытки включают ущерб от пожаров, а также от задымления, потери времени для жителей эвакуированных зон, чьи дома не пострадали от пожара, гарантированное покрытие восстановительной стоимости и всплеск спроса, говорится в отчете KCC.
Эти убытки должны покрываться типовыми страховыми полисами, добавляется в отчете.
За последние несколько лет страховщики понесли значительные убытки из-за роста количества страховых случаев, вызванных несколькими лесными пожарами и другими стихийными бедствиями.
Пожар в Палисейде сжег почти 97,12 км² в горах Санта-Моники и городах Пасифик-Палисейдс и Восточный Малибу. Пожар в Итоне сжег более 56,66 км² национального леса Анджелеса и города Альтадена и Сьерра-Мадре.
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