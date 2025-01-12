Лесные пожары в Лос-Анджелесе могут стать самым дорогим стихийным бедствием в истории США — Finance.ua
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Лесные пожары в Лос-Анджелесе могут стать самым дорогим стихийным бедствием в истории США

Мир
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Лесные пожары в Лос-Анджелесе могут стать самым дорогим стихийным бедствием в истории США
Лесные пожары в Лос-Анджелесе могут стать самым дорогим стихийным бедствием в истории США
Число погибших в пяти пожарах, возникших во вторник, 7 января, в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния, США) возросло до 16. Стихийное бедствие уже разрушило 12 тысяч зданий.
В настоящее время AccuWeather оценивает убытки от продолжающихся со вторника пожаров от $135 до $150 миллиардов.
Сейчас это самые разрушительные пожары, которые штат Калифорния видел с 1932 года, когда начали ввести учет.
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«Это будет самый дорогой лесной пожар в современной истории Калифорнии, а также, скорее всего, самый дорогой лесной пожар в современной истории США, потому что пожары происходят в густонаселенных районах вокруг Лос-Анджелеса с одними из самых ценных объектов недвижимости в стране», — сказал главный метеоролог. частной компании.

Последствия пожаров

По меньшей мере 13 человек пропали без вести — пока неизвестно точно, связаны ли эти случаи с пожарами.
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В округе Лос-Анджелес объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, предупреждая, что дым и твердые частицы могут представлять собой «непосредственную и долгосрочную угрозу».
Пожарные все еще пытаются потушить огонь. Ожидается, что в ближайшие дни это станет еще сложнее из-за сильных ветров и сложных погодных условий.
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сказала жителям, что город переживет кризис, который возник из-за лесных пожаров, охвативших Южную Калифорнию. Она добавила: «Мы восстановим удивительный город».
По материалам:
theБабель
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