Зарплатные ожидания сеньоров упали на $1 тыс., тяжелее всего — джунам: что происходит в украинском IT — Finance.ua
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Зарплатные ожидания сеньоров упали на $1 тыс., тяжелее всего — джунам: что происходит в украинском IT

Личные финансы
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Зарплатные ожидания сеньоров упали на $1 тыс., тяжелее всего — джунам: что происходит в украинском IT
Зарплатные ожидания сеньоров упали на $1 тыс., тяжелее всего — джунам: что происходит в украинском IT
Команда сервиса по анонимному поиску работы Djinni поделилась новостями рынка IT Украины. Количество кандидатов в поиске за последнюю неделю выросло на 890 и превысило 59 тысяч человек. Также зарплатные ожидания сеньоров снизились на тысячу долларов.

Что происходит с зарплатами

Зарплатные ожидания сеньор-разработчиков снизились в марте с $5000 до $4000.
«Зарплатные ожидания миддл-специалистов даже немного выросли, и мы не видим стремительного падения, как было у сеньоров», — отмечают в команде сервиса.
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У джунов, с другой стороны, ситуация наиболее сложная.
График: Djinni
График: Djinni
В Djinni отметили, что процент джунов среди кандидатов в поиске вырос с 37% до 44% за последние полгода. В числах это рост с 11 тыс. до 24 тыс. — больше, чем вдвое.

Количество наймов держится на уровне прошлого года

График: Djinni
График: Djinni
Кандидатов в поиске сейчас примерно в три раза больше по сравнению с прошлым годом.
Между тем, количество вакансий сегодня по сравнению с прошлым годом упало вдвое, а среднее количество откликов на вакансию возросло с 2 до 12.
Зарплатные ожидания сеньоров упали на $1 тыс., тяжелее всего — джунам: что происходит в украинском IT
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
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