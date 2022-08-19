Зарплатные ожидания сеньоров упали на $1 тыс., тяжелее всего — джунам: что происходит в украинском IT Сегодня 08:01 — Личные финансы

Зарплатные ожидания сеньоров упали на $1 тыс., тяжелее всего — джунам: что происходит в украинском IT

Команда сервиса по анонимному поиску работы Djinni поделилась новостями рынка IT Украины. Количество кандидатов в поиске за последнюю неделю выросло на 890 и превысило 59 тысяч человек. Также зарплатные ожидания сеньоров снизились на тысячу долларов.

Что происходит с зарплатами

Зарплатные ожидания сеньор-разработчиков снизились в марте с $5000 до $4000.

«Зарплатные ожидания миддл-специалистов даже немного выросли, и мы не видим стремительного падения, как было у сеньоров», — отмечают в команде сервиса.

У джунов, с другой стороны, ситуация наиболее сложная.

График: Djinni

В Djinni отметили, что процент джунов среди кандидатов в поиске вырос с 37% до 44% за последние полгода. В числах это рост с 11 тыс. до 24 тыс. — больше, чем вдвое.

Количество наймов держится на уровне прошлого года

График: Djinni

Кандидатов в поиске сейчас примерно в три раза больше по сравнению с прошлым годом.

Между тем, количество вакансий сегодня по сравнению с прошлым годом упало вдвое, а среднее количество откликов на вакансию возросло с 2 до 12.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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