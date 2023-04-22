Зарплата от 10 тыс. евро: какие специалисты ценятся больше всего в Германии — Finance.ua
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Зарплата от 10 тыс. евро: какие специалисты ценятся больше всего в Германии

Личные финансы
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Зарплата от 10 тыс. евро: какие специалисты ценятся больше всего в Германии
Зарплата от 10 тыс. евро: какие специалисты ценятся больше всего в Германии
Эксперты рынка труда рассказали о самых высокооплачиваемых профессиях в Германии. В этой стране нашли спасение от войны более одного миллиона украинских беженцев.
Об этом сообщает Telegram-канал «Германия/Украина/Беженцы».

Наиболее ценные профессии в Германии

Как отмечают специалисты, на немецком рынке труда много работы как для квалифицированных специалистов, так и для людей без диплома и знания языка.
Больше всего платят за работу специалистам с высшим образованием. Можно рассчитывать на ежемесячный доход от 5 тысяч евро. Такие зарплаты предлагают преподавателям вузов, инженерам, уполномоченным представителям руководства компаний и менеджерам по работе с ключевыми клиентами.
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На 7 тысяч евро могут рассчитывать нотариусы, психиатры и авиадиспетчеры.
Самая большая зарплата у специалистов сферы IT, топ-менеджмента и медицины — при наличии большого опыта работы. В частности, от 10 тысяч евро получают юристы, пилоты, врачи, руководители компаний и пилоты.

Зарплаты работникам без образования

Меньшая оплата труда у людей без диплома и знания немецкого языка. Так, средний доход у мастеров по дереву — от 3,7 тыс. евро, мясников — от 3,82 тыс. евро, маляров — от 3,9 тыс. евро и поваров — от 3,9 тыс. евро.
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В частности, на рынке труда требуются строительные специалисты. Украинцы могут устроиться на такую работу, где зарплата составляет 2,9 тысячи евро. Примечательно, что период стажировки тоже оплачивается. Подсобникам платят от 2,7 тыс. евро, каменщикам — от 1,4 тыс. евро, операторам колл-центров — от 2,3 тыс. евро. Садоводам выплачивают от 1,7 тыс. евро, а кладовщикам, водителям и экспедиторам — от 2,1 тыс. евро.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей 🧐

По материалам:
Novyny.live
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