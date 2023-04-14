«Новая почта» предложит работу украинцам в Германии — Finance.ua

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«Новая почта» предложит работу украинцам в Германии

Личные финансы
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«Новая почта» предложит работу украинцам в Германии
«Новая почта» предложит работу украинцам в Германии
Украинская логистическая компания «Новая почта» планирует открыть отделение в Германии в апреле 2023 года. Уже ищут партнеров в ряде немецких городов и намерены объявить о наборе персонала.
Об этом говорится на официальной странице «Новой почты» в соцсети Facebook.

Открытие офисов в Германии

Руководство компании продолжает реализовывать план развития бизнеса на международной арене. Открыть первое немецкое отделение планируют в Берлине, а затем в Мюнхене, Кельне, Гамбурге и еще примерно в десяти городах ФРГ.
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«Сейчас там находится более миллиона украинцев. Поэтому приглашаем к сотрудничеству партнеров для развития своей сети отделений в городах: Франкфурт-на-Майне, Дортмунд, Эссен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден», — говорится в сообщении.
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В компании отмечают, что в немецких отделениях операторами будут работать украинцы.
«Как только будут вакансии, обязательно проинформируем клиентов на нашей странице», — написали представители «Новой почты», говоря о перспективах набора персонала среди граждан Украины.
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Напомним, компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности, первый месяц весны открыли офисы в новых польских городах. Теперь почтовые услуги Nova Post доступны в городах Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Заработали два новых отделения в Кракове.

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По материалам:
Novyny.live
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