«Новая почта» предложит работу украинцам в Германии — Finance.ua

«Новая почта» предложит работу украинцам в Германии Сегодня 21:45 — Личные финансы

«Новая почта» предложит работу украинцам в Германии

Украинская логистическая компания «Новая почта» планирует открыть отделение в Германии в апреле 2023 года. Уже ищут партнеров в ряде немецких городов и намерены объявить о наборе персонала.

Об этом говорится на официальной странице «Новой почты» в соцсети Facebook.

Открытие офисов в Германии

Руководство компании продолжает реализовывать план развития бизнеса на международной арене. Открыть первое немецкое отделение планируют в Берлине, а затем в Мюнхене, Кельне, Гамбурге и еще примерно в десяти городах ФРГ.

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«Сейчас там находится более миллиона украинцев. Поэтому приглашаем к сотрудничеству партнеров для развития своей сети отделений в городах: Франкфурт-на-Майне, Дортмунд, Эссен, Штутгарт, Дюссельдорф, Лейпциг, Бремен, Нюрнберг, Ганновер, Дрезден», — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что в немецких отделениях операторами будут работать украинцы.

«Как только будут вакансии, обязательно проинформируем клиентов на нашей странице», — написали представители «Новой почты», говоря о перспективах набора персонала среди граждан Украины.

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Напомним, компания продолжает расширять бизнес на территории Польши и имеет амбициозные планы. В частности, первый месяц весны открыли офисы в новых польских городах. Теперь почтовые услуги Nova Post доступны в городах Белосток, Быдгощ, Щецин, Ченстохова, Кельце, Еленя-Гура, Гожув Великопольский и Ополе. Заработали два новых отделения в Кракове.

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