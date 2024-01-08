Замороженные российские резервы: что в них входит и где хранятся 300 миллиардов долларов — Finance.ua

Замороженные российские резервы: что в них входит и где хранятся 300 миллиардов долларов Сегодня 08:30 — Мир

Замороженные российские резервы: что в них входит и где хранятся 300 миллиардов долларов

Начиная с 2022 года, Соединенные Штаты и их союзники запретили сделки с центральным банком и министерством финансов россии, заблокировав около 300 миллиардов долларов суверенных российских активов на Западе. США предложили, чтобы рабочие группы из Большой семерки (G7) исследовали способы завладения этими деньгами.

Об этом сообщает Reuters

Журналисты проанализировали, какие сами резервы рф были заморожены, где они хранятся и возможна ли их конфискация.

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Как и другие центральные банки, российский центральный банк разместил часть своих золотовалютных резервов в ликвидных активах, таких как основные валюты, золото и государственные облигации. Приблизительно половина этих резервов хранилась на Западе.

Центробанк рф подтвердил, что на Западе заморожены активы на сумму около 300 миллиардов долларов. Общие золотовалютные резервы россии к тому времени составляли 612 миллиардов долларов.

российский центральный банк не предоставил подробной информации о том, что именно было заморожено, но приблизительную картину можно получить из документов, подробно описывающих российские активы на начало 2022 года.

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В то время центральный банк россии владел активами в евро на сумму около 207 миллиардов долларов, 67 миллиардов долларов — в долларах США и 37 миллиардов — в британских фунтах.

У него также были авуары на 36 миллиардов долларов японских иен, 19 миллиардов долларов в канадских долларах, 6 миллиардов долларов в австралийских долларах и 1,8 миллиардов долларов в сингапурских долларах. Его авуары в швейцарских франках составляли около 1 млрд долларов.

Центральный банк россии заявил, что эти активы были в основном инвестированы в иностранные ценные бумаги, банковские депозиты и корреспондентские счета ностро.

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Крупнейшие пакеты банковских облигаций находились в государственных облигациях Китая, Германии, Франции, Великобритании, Австрии и Канады. Золотой запас россии хранился в россии, а инвестиции в юанях проводятся в Китае.

Центробанк россии не скрывался за сложными цепочками номинальных собственников, поэтому идентифицировать активы не составит труда. Большинство активов, в том числе частных граждан россии, заморожены в депозитариях.

Что касается конфискации этих активов, то российские чиновники не раз предупреждали, что государственная конфискация активов противоречит всем принципам свободного рынка.

«Посмотрим, что они решат, — сказал Reuters один высокопоставленный российский чиновник на условиях анонимности. — Защита частной собственности — это священная корова, кормившая многие столетия».

Некоторые российские официальные лица предположили, что если российские активы будут конфискованы, то активы иностранных инвесторов, застрявших на специальных так называемых счетах типа «С» в россии, может постичь та же участь. Некоторые иностранные активы фактически были заблокированы на счетах C.

Непонятно, сколько именно денег на этих счетах, но российские официальные лица заявили, что их можно сравнить с замороженными 300 миллиардами долларов российских резервов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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