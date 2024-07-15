Закон о мобилизации освободил спрос на землю — эксперт Сегодня 10:30 — Аграрный рынок

Закон о мобилизации освободил спрос на землю — эксперт

Актив сельскохозяйственной земли может сколько угодно долго генерировать добавленную стоимость. Это может быть 5, 10, 15, 20 или даже 100 лет.

Именно с этой фразы почти сразу начал свое выступление коммерческий директор «Твоє Коло» Егор Лесничий на AgroInvestDay , который на днях прошел в Киеве.

В частности, специалист отметил, что земля очень ограниченный актив с высоким потенциалом роста стоимости. Кроме того, она низкорисковая, и последние годы это доказали, потому что физически уничтожить этот актив практически невозможно.

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«Если вы рассматриваете и сравниваете с активами классической недвижимости, например, в квартирах, у вас не будет присутствовать как амортизация, так и дополнительные риски, которых нет в формате инвестирования в сельскохозяйственную землю. 99% - пассивная инвестиция», — сказал Лесничий.

Отдельно эксперт рассказал и об общей ситуации с сельскохозяйственной землей.

Он отметил, что менее 1,5% находятся в обращении, то есть не все собственники земли хотят ее продать. Однако действительно есть те, кто нуждается в деньгах, поэтому они продают эту землю. Большая часть людей либо ожидают увеличения стоимости, либо им достаточна аренда, которую они получают на том уровне, какой она есть.

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«Если посмотреть на цены, то у нас точно есть цифры — от 2 600 до 2 900 долларов за гектар, и нужно учесть, что за это время еще произошла и девальвация. Курс изменился. Сейчас мы работаем, есть рост, но волнообразный. Если быть откровенным и честным относительно этого закона о мобилизации, то он освободил спрос. Есть инвесторы, которые продолжают покупать участки в собственность. Есть методы и косвенного владения землей как через инвестиционные сертификаты, так и приобретение земли на юридические лица. Таким образом инвесторы отходят от этих рисков, которые они себе рисуют. То есть рынок движется, сделки есть, рост стоимости есть, аренду все инвесторы получили, есть позитив», — отметил Лесничий.

Также коммерческий директор «Твоє Коло» во время выступления описал современного инвестора в землю. Большая часть этих людей — работники, которые находятся в Киеве. Их достаток меньше 10 тыс. долларов. В общей сложности, более 40% инвесторов, которые заходят и покупают землю впервые, затем докупают. Также происходит с юридическими лицами: они начинают с небольшого объема, потом докупают.

Лесничий также добавил, что для «Твоє Коло» очень важно понимать, что тот актив, который они нашли, помогли инвестору приобрести, имеет потенциал роста.

«Если о земле в собственность, то здесь порог входа 5 тыс. долларов, прогнозируемая капитализация — 20% годовых, а период, на который заходят инвесторы, составляет 4−6 лет минимум. Гарантированная доходность — 6% годовых в гривне, это после уплаты налогов инвестор получает эти деньги напрямую на свой счет», — рассказал он.

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