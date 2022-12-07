За время войны Украина потратила на ВСУ больше, чем за 10 лет: Шмыгаль назвал сумму — Finance.ua

За время войны Украина потратила на ВСУ больше, чем за 10 лет: Шмыгаль назвал сумму Сегодня 12:03 — Казна и Политика

За время войны Украина потратила на ВСУ больше, чем за 10 лет: Шмыгаль назвал сумму

На заседании правительства Украины премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за время действия военного положения в стране на армию и оборонный сектор в целом правительство выделило 1 трлн 130 млрд грн.

Об этом сообщается в Telegram-канале премьера.

На зарплаты защитников Украины было израсходовано 770 млрд грн. Закупка, ремонт и модернизация военной техники и вооружений обошлись в 176,2 млрд грн. Это больше, чем в целом за последние 10 лет.

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Финансовое обеспечение украинской армии и безопасности страны были и остаются приоритетными аспектами, заявил Шмыгаль.

По его словам, основная часть всех бюджетных ресурсов направлена именно на оборонную сферу.

«Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес сейчас платят в бюджет, направляются на обеспечение наших военных», — говорится в сообщении.

Напомним, все военнослужащие ВСУ во время войны начисляют выплату ежемесячных премий, надбавки за особенности прохождения службы. Кроме того, во время действия военного положения им выплачивается дополнительное денежное вознаграждение. Детальнее об этом мы писали по ссылке.

Фокус По материалам:

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