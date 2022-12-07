За время войны Украина потратила на ВСУ больше, чем за 10 лет: Шмыгаль назвал сумму — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За время войны Украина потратила на ВСУ больше, чем за 10 лет: Шмыгаль назвал сумму

Казна и Политика
90
За время войны Украина потратила на ВСУ больше, чем за 10 лет: Шмыгаль назвал сумму
За время войны Украина потратила на ВСУ больше, чем за 10 лет: Шмыгаль назвал сумму
На заседании правительства Украины премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что за время действия военного положения в стране на армию и оборонный сектор в целом правительство выделило 1 трлн 130 млрд грн.
Об этом сообщается в Telegram-канале премьера.
На зарплаты защитников Украины было израсходовано 770 млрд грн. Закупка, ремонт и модернизация военной техники и вооружений обошлись в 176,2 млрд грн. Это больше, чем в целом за последние 10 лет.
Читайте также
Финансовое обеспечение украинской армии и безопасности страны были и остаются приоритетными аспектами, заявил Шмыгаль.
По его словам, основная часть всех бюджетных ресурсов направлена именно на оборонную сферу.
«Абсолютно все налоги, которые граждане и бизнес сейчас платят в бюджет, направляются на обеспечение наших военных», — говорится в сообщении.
Напомним, все военнослужащие ВСУ во время войны начисляют выплату ежемесячных премий, надбавки за особенности прохождения службы. Кроме того, во время действия военного положения им выплачивается дополнительное денежное вознаграждение. Детальнее об этом мы писали по ссылке.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.