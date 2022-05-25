За время войны домой вернулись более 2,2 млн граждан Украины, — Госпогранслужба — Finance.ua
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За время войны домой вернулись более 2,2 млн граждан Украины, — Госпогранслужба

Сегодня 08:12Личные финансы
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С начала полномасштабного вторжения россии в Украину границу на участках со странами ЕС и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 7,4 млн человек. На въезд в Украину за это время вернулось более 2,2 млн граждан.
Об этом сообщает ГНСУ.
Всего с 24 февраля по 24 мая как на въезд, так и на выезд из Украины сотрудники Госпогранслужбы оформили более 7,4 млн человек.
Из них на выезд из страны проследовали более 4,8 млн человек, подавляющее большинство из которых — граждане Украины.
На въезд в Украину за это время проследовали более 2,2 млн граждан Украины. С начала войны пограничники оформили более 38,5 тыс. транспортных средств с гуманитарной помощью.
Начиная с 10 мая фиксируется преобладание въезда наших сограждан в Украину над выездом.
Напомним, Украина готова ввести на границе с Польшей единый контроль. Пункты пропуска станут общими, и на них будут одновременно оформлять грузы из обеих стран.
На въезд в Украину за это время вернулось более 2,2 млн граждан.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом 🧐

По материалам: РБК-Україна
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