За сколько можно купить жилье в популярных у туристов регионах — Индонезии, Индии и Шри-Ланке — Finance.ua

За сколько можно купить жилье в популярных у туристов регионах — Индонезии, Индии и Шри-Ланке Сегодня 17:00 — Недвижимость

Дом в тропиках для зимовки, удаленной работы или беззаботной пенсии — не такая уж невыполнимая идея. Покупка виллы или квартиры в курортной зоне экзотической страны может оказаться удачной инвестицией для жителей холодных европейских стран.

За сколько можно купить жилье в популярных у туристов регионах — Индонезии, Индии и Шри-Ланке.

Индонезия — дома на Бали и других островах

Остров Бали в Индонезии — самая популярная туристическая локация страны, куда слетаются состоятельные путешественники со всего мира.

Самый удобный и безопасный способ для иностранца инвестировать в недвижимость на Бали — сделать это через иностранную компанию (PT PMA) и получить сертификат «Право на строительство» (Hak Guna Bangunan) и сертификат о праве на использование объекта недвижимости в течение 25 лет с продлением еще на 80 лет.

Недвижимость на этом острове стоит от 80 тысяч евро за бунгало с одной спальней, например в Чангу-Падонан. В большинстве усадеб для иностранцев предусмотрены открытые бассейны у дома.

Например, на острове Сумба в Индонезии уже строится такой эко-городок в формате резорта с выходом на пляж. Желающим получить там дом предлагают приобрести участок земли за 29 950 евро, а затем построить дом по цене от 6500 евро.

Гоа и Керала в Индии — жилье в туристических локациях

До пандемии 2020 года отдых и зимовку в Индии у океана выбирали немало наших сограждан. Некоторые переезжали туда на зимовку, а кто-то покупал виллы и еще зарабатывал на приеме туристов или сдаче в аренду для разных компаний.

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На Гоа, самом популярном морском курорте в Индии, купить дом предлагают по цене от 18 000 евро. Такое предложение размещено на сайте недвижимости propertyunder20k.com.

При этом купить готовую к заселению квартиру в курортных поселках сразу у моря можно также по вполне доступным ценам. К примеру, в Даболиме (Северный Гоа) двухкомнатная квартира на 60 кв. м на 7 этаже в доме с лифтом стоит 36,5 тысячи евро.

Шри-Ланка — «дачи» от 3 тысяч евро

Этот остров в Индийском океане — еще одно из самых популярных у любителей экзотического отдыха место. В последние годы там активно зимовали айтишники из Украины и других стран, при этом недорогие дома за 10-30 долларов в сутки украинцы часто арендовали у своих сограждан.

Стать владельцем «дачного дома» на Шри-Ланке можно за небольшие деньги. К примеру, за 3207 евро у Катуняка Адиамбалама продается дом на 3 спальни общей площадью 173 кв.м с участком 5,8 соток. В 2 км от аэропорта Катуняка, рядом — супермаркеты, рестораны. До пляжной линии — несколько километров.

Немало предложений домов на Шри-Ланке — по цене 8-15 тысяч евро. К примеру, в том же регионе в 3 км от аэропорта продается небольшой дом за 9355 евро — на 2 спальни общей площадью 89 квадратных метров на участке 2 сотки.

На срочную продажу выставлен дом в поселке Удугампола (в 7 км от города Гампаха и в 10 км от города Джа Элла) за 18 175 евро. Это новый дом с мебелью на 3 спальни общей площадью 92 кв.м на участке 2 сотки.

С другой стороны, рассчитывать на покупку роскошных вилл и бассейнами на берегу океана за копейки не стоит — такие особняки с ухоженными участками сейчас на Шри-Ланке стоят от 100 000 евро.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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