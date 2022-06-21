Иностранцы массово скупают турецкую недвижимость: среди самых активных инвесторов – украинцы — Finance.ua
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Иностранцы массово скупают турецкую недвижимость: среди самых активных инвесторов – украинцы

Сегодня 14:35Недвижимость
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Иностранцы массово скупают турецкую недвижимость: среди самых активных инвесторов – украинцыИностранцы массово скупают турецкую недвижимость: среди самых активных инвесторов – украинцы
Аналитики подсчитали, что в последний месяц весны иностранцы купили 5,9 тысячи объектов жилой недвижимости в Турции. Это в три раза больше, чем в мае 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные Турецкого статистического института.
При этом доля сделок с зарубежными гражданами достигла 4,9%. Среди тех, кто уложился в турецкие «квадраты» — 241 украинец. Таким образом, наши сограждане вошли в пятерку иностранных покупателей местного жилья.

Кто еще вошел в рейтинг самых активных покупателей

В годовом исчислении продажи жилья в Турции выросли на 107,5% и составили 122 768 единиц. Самым популярным городом у иностранных покупателей оказался Стамбул (18,4% рынка). Также недвижимость покупали в Анкаре (9,4%) и Измире (5,8%). За пять месяцев на рынке недвижимости продажи выросли на 37,7%.
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Абсолютными лидерами по покупке здешней недвижимости оказались россияне, купившие в Турции 1 275 домов и квартир. Вероятно, введенные санкции против страны-агрессорки привели к сильному оттоку граждан за границу.
Вторыми в рейтинге стали граждане Ирана, купившие 736 объектов. Несколько меньше — 617 объектов — приобрели граждане Ирака.
В топ-5 также вошли немцы, приобретшие 247 объектов.
Иностранцы массово скупают турецкую недвижимость: среди самых активных инвесторов – украинцы

Справка Finance.ua:

  • Турция приняла решение ограничить число проживающих в стране иностранных граждан. С этой целью власти сокращают квоту на проживание иностранцев в ряде турецких районов и городов;
  • Турция с июня увеличила сумму инвестиций в недвижимость для получения гражданства иностранцами: теперь минимальная стоимость жилья должна быть 400 тысяч долларов вместо 250 тысяч. Такой шаг должен снизить спрос и быстрый рост цен на жилье, которое из-за инфляции уже становится недоступным туркам.
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По материалам: Телеканал 24
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