Сколько стоят квартиры в популярных городах Турции — Finance.ua

Сколько стоят квартиры в популярных городах Турции
Жить у моря в Турции — мечта многих украинцев. Во время войны покупка недвижимости за границей стала более актуальной. Журналисты рассказали, сколько стоят квартиры в солнечных Анталии, Мармарисе и Стамбуле.
Спрос среди украинцев вырос в разы
В 2022 году на рынке турецкой недвижимости отмечается рост сделок на покупку жилья — за первые четыре месяца уже куплено 21 015 объектов жилой недвижимости.
По данным Турецкого института статистики TurkStat, в 2021 году в Турции иностранцы купили 59 282 дома. Украинцы стали собственниками 1246 объектов недвижимости в этой стране.
За первые 4 месяца 2022 года граждане Украины уже приобрели 644 дома и квартиры. В апреле 2022 года украинцы купили 263 объекта недвижимости (92 — в апреле 2021 года) в Турции, попав на 5 позицию рейтинга самых активных покупателей жилья среди иностранцев.
«Продажи домов иностранцам в апреле увеличились на 58,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Стамбул занял первое место с 2564 продажами иностранцам. За ними идут Анталия с 1970 продажами домов и Анкара — с 333 продажами жилья иностранцам», — сказано в сообщении TurkStat.
Гражданство за инвестиции: минимальная сумма выросла
Турция увеличила сумму инвестиций в недвижимость для получения гражданства иностранцами, сообщало издание Bloomberg.
Изменение вступит в силу с 13 июня. Теперь минимальная стоимость жилья должна быть 400 тысяч долларов вместо 250 тысяч. Такой шаг должен снизить спрос и быстрый рост цен на жилье, которое из-за инфляции уже становится недоступным туркам.
«За последние несколько месяцев мы уже наблюдаем всплеск интереса, особенно со стороны россиян и украинцев», — рассказал изданию Али Кемаль Гурдал, возглавляющий строительную компанию в провинции Анталия, ориентированную на иностранных клиентов.
В апреле оппозиционные депутаты даже подавали в парламент предложение временно запретить продажу недвижимости иностранцам, что остановило рост цен.
Примеры цен на жилье в Алании
При этом украинцы могут оформить вид на жительство в Турции на год, являясь владельцами любой недвижимости, без ограничения стоимости. По безвизовому режиму в стране можно находиться до 90 дней в течение 180 дней.
Купить жилье граждане Украины и другие иностранцы могут без ограничений наравне с гражданами Турции. Посредством агентства оформление сделки занимает до недели времени.
Где искать жилье в Турции: популярные сайты
Самые популярные сайты, где размещают объявления о продаже жилья от владельцев и риелторов:
В Анкаре средняя цена продажи за квадратный метр составляет 355 долларов. В Измире средняя цена квадратного метра — 632 доллара.
В то же время на Антальйском побережье можно приобрести 3-комнатную квартиру на вторичном рынке по цене до 50 тысяч долларов. К примеру, в 3-этажном доме в Манавгате — квартира с минимумом мебели площадью 100 кв.м, двумя санузлами продается за 750 тысяч лир (примерно 45 тысяч долларов).
Примеры цен на маленькие квартиры в Алании.
Уже в Сиде квартира с таким же метражом в комплексе с бассейном обойдется в 146 тысяч долларов. В Алании квартиру-студию на 45 кв.м можно приобрести за 29 тысяч долларов, а квартиру на 130 кв. м. — за 90 тысяч долларов. В Мармарисе небольшую двухкомнатную квартиру на 55 кв. м можно купить по цене 110000 долларов, в Фетхие — 96 000 долларов за метраж на 65 кв. м в комплексе с бассейном.
В Стамбуле самые дешевые студии в европейских районах можно купить по цене от 350-370 тысяч лир — от 20 тысяч евро за 50 кв. м в доме, которому до 10 лет.
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