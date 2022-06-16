Сколько стоят дома и квартиры в Португалии — Finance.ua

Сколько стоят дома и квартиры в Португалии

Сегодня 17:02 — Недвижимость

Португалия входит в число курортных стран с самой дешевой недвижимостью в Европе, хотя это не касается элитного жилья на морских курортах.

Украинцы — среди самых активных покупателей домов и квартир в этой солнечной живописной стране. На фоне войны такие инвестиции стали еще более актуальными.

Климат и местность. С чего начать поиск недвижимости

Цены на недвижимость в Португалии в последние десятилетия взлетели из-за популярности среди эмигрантов.

Эксперты отмечают, что недвижимость в Португалии особенно популярна среди украинцев, которых в стране больше 40 тысяч. При покупке недвижимости на сумму от 280 000 евро можно претендовать на вид на жительство, через 6 лет в этом статусе можно получить и гражданство. К слову, для получения вида на жительство можно приобрести жилую недвижимость только в глубине страны, но не в крупных туристических городах.

Подорожание коснулось преимущественно некоторых регионов — Лиссабона, Порту и района Алгарве. Популярные города Кашкайш, Фару, Лагос. Там помимо отличной инфраструктуры есть больше вариантов для досуга и общения.

Разброс цен на квартиры в городах — от 700 евро за 1 кв. м до 7-8 тысяч евро за «квадрат».

Самое дорогое жилье можно найти в популярном курортном городке Кашкайш в 30 км от Лиссабона.

В то время как дома в живописной глубинке (деревенской местности или небольших городах) можно купить по цене менее 500 евро за квадратный метр, часто с красивым садом. Например — в Брагансе или Каштелу-Бранке вдоль границы с Испанией.

Однако при покупке недвижимости следует учитывать местный климат, существенно различающийся в регионах. Если с побережьем все понятно, то дом с садом внутри страны может оказаться как в более зелёной местности, так и в засушливой. Больше водных ресурсов в северных регионах, потому и плотность застройки личных домов там выше, чем в центре и на юге.

Где искать варианты квартир и жилья в Португалии

Определившись с городом или регионом, можно изучить и предложения квартир или домов. Самые популярные в Португалии сайты для поиска квартир и домов:

Также можно подобрать варианты на сайтах агентств по недвижимости:

imoveisbanca.com. Также можно поискать квартиры на сайтах банков, которые продают их из-за невыплаты кредитов бывшими собственниками. К примеру, на casa.sapo.pt

Сколько стоят квартиры в разных локациях

Чем ближе к курортной зоне, тем дороже обойдется жилье. Элитные дома и виллы с бассейнами продают по цене от 1 млн евро.

В то же время даже в популярных локациях, в том числе и в округе Лиссабона, найти бюджетное жилье вполне реально.

Самые дешевые — небольшие квартиры в старых домах. В самом сердце страны в жарком регионе Алентежа дома в таунхаусах можно приобрести по цене от 45-50 тысяч евро, квартиры без мебели и ремонта — и за 30 тысяч евро.

К примеру, одноэтажный дом на 100 кв. м с задним двориком и террасой, расположенный в Веракрусе, в муниципалитете Портел, продают за 37500 евро.

Отмечается, что жилье требует некоторых ремонтных работ. Покупатель получит дом с 3 спальнями, коридором, кухней с типичным для Алентежа напольным камином и полностью оборудованной ванной комнатой с душевой кабиной. Дом имеет задний двор, полностью огорожен стеной с местом для хранения.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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