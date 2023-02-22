За почти год полномасштабной войны количество откликов соискателей на одну вакансию упало в четыре раза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

За почти год полномасштабной войны количество откликов соискателей на одну вакансию упало в четыре раза

Личные финансы
32
За почти год полномасштабной войны количество откликов соискателей на одну вакансию упало в четыре раза
За почти год полномасштабной войны количество откликов соискателей на одну вакансию упало в четыре раза
Рынок труда в Украине восстановился полностью на западе, частично, но уверенно, в прифронтовых областях и вытеснил русский язык из вакансий.
По результатам исследования Work.ua полномасштабное вторжение рф 24 февраля 2022 года повлекло за собой наибольший кризис на рынке труда Украины. Количество предложений работы в стране упало более чем в 15 раз — со 100 000 до 6 000 вакансий. Спрос соискателей на работу вырос в пять раз — на одно рабочее место претендовало более 100 украинцев, а по некоторым вакансиям доходило и до нескольких сотен.
Читайте также
Активное обновление рынка труда Украины началось летом. В июне 2022 года количество вакансий выросло с 21 226 до 35 509 — на 67%, по сравнению с маем, и достигло пика уже в октябре — 56 719 вакансий.
Ракетные обстрелы критической инфраструктуры, вызвавшие отключение электроэнергии, существенно повлияли на бизнес и приостановили рост к концу 2022 года.
Новый рекорд зафиксирован в январе 2023 года и побит в феврале — более 60 000 вакансий, что составляет 60% от довоенного уровня. Аналитики отмечают, что восстановление происходит непропорционально и зависит от региона.
Читайте также
По данным СУН (системы управления наемом Work.ua. — Ред.), географически доля восстановления рынка труда выглядит так:
Инфографика: Work.ua
Инфографика: Work.ua
Что касается спроса на работу: за год полномасштабной войны количество откликов соискателей на одну вакансию упало в четыре раза. Работу найти стало проще, однако рынок труда все еще принадлежит работодателю.
Место для вашей рекламы
Настоящей победой на рынке труда можно считать украинизацию. Сегодня работодатели размещают 90% вакансий на украинском языке. Хотя сейчас это выглядит привычно, напомним, что 8 лет назад ситуация была противоположная — 16% вакансий на украинском и 80% на русском.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты

По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.