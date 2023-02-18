Более половины вакансий требуют знания английского, но только 5% кандидатов владеют им (исследование) — Finance.ua

Более половины вакансий требуют знания английского, но только 5% кандидатов владеют им (исследование) Сегодня 16:02 — Личные финансы

Более половины вакансий требуют знания английского, но только 5% кандидатов владеют им (исследование)

В 2023 году многие работодатели пересмотрели свои основные требования к кандидатам на вакансии «белых воротничков», то есть офисные позиции. Среди основных изменений — 62% работодателей ожидают от кандидатов знания английского языка не ниже уровня В1-В2, а то и вовсе С1.

Но знают ли украинцы английский и как вырос их уровень за прошлый год? robota.ua провела опрос среди 583 соискателей, большинство из которых сейчас находятся в поиске работы или работают в украинских компаниях.

Как хорошо знают английский? Аналитики зафиксировали, что только 5% утверждают, что знают английский язык на хорошем рабочем уровне. Еще почти 36% кандидатов оценивают себя как начинающие.

А1 (начальный, элементарный) — 35,8%;

А2 (ниже среднего) — 24,7%;

В1 (промежуточный) −13,6%;

В2 (выше среднего) — 18,8%;

С1 (продвинутый) — 4,9%;

С2 (знание) — 1,2%.

Хотя 96% опрошенных соглашаются с тем, что знание языков помогает в карьере и увеличении заработной платы.

Однако почти половина соискателей повысила свой уровень английского за 2022 год с помощью репетиторов, курсов и бесплатных возможностей для украинцев. Если они не бросят эту новую привычку в 2023 году, то уровень знающих английский на уровне В2 увеличится в два раза.

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