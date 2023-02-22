Мгновенный отклик: 13 вакансий, на которые можно податься без резюме — Finance.ua

Мгновенный отклик: 13 вакансий, на которые можно податься без резюме Сегодня 09:01 — Личные финансы

Мгновенный отклик: 13 вакансий, на которые можно податься без резюме

На случай, если вам срочно нужна работа, а резюме еще не готово, эксперты портала work.ua сделали подборку вакансий, которые принимают отклики и без резюме.

Менеджер по продажам дронов, Киев, 50 000 грн, % от продаж, бонусы, ставка

Дилер агродронов DJI ООО «Кроптер» в поиске менеджеров по продажам с опытом и умением закрывать сделки. Работодатель проведет стажировку, после которой кандидат будет сдавать экзамен.

График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.

Офис оборудован всем необходимым для работы, снабжен генератором и бесперебойным интернетом.

Требования к кандидату: базовые знания в агросфере, грамотный письменный язык и умение продавать на большие суммы. Надо будет звонить по телефону клиентам, договариваться о встречах и вести переговоры, писать ежедневный отчет и планирование, готовить коммерческое предложение, заключать договоры и выставлять счета.

Грузчик-комплектовщик, Днепр, 12 000-15 000 грн

Компания STV group, национальный дистрибьютор ведущих мировых брендов FMCG, предлагает работу с официальным трудоустройством и конкурентной заработной платой.

График работы — понедельник-суббота с 7:00 до 18:00.

Работник будет заниматься выгрузкой и перемещением товара на складе, участвовать в инвентаризации и др. От кандидата ожидается опыт работы на складе (желательно), готовность к обучению и трудолюбие.

Мастер маникюра, Киев, 25 000-30 000 грн

Студия сети Nude nailsbar предлагает трудоустройство мастеру маникюра, который может профессионально выполнять маникюр/педикюр в популярных техниках, имеет опыт работы от 1 года, знает санитарные нормы и правила гигиены, быстро работает, имеет несколько комплектов собственных инструментов.

Работодатель предлагает график работы 2/2, 3/3 (или другой), с 10:00 до 21:00 (или до 20:00), оплату за каждую смену — 40% от стоимости услуг, работу на материалах студии, качественное оборудование, одноразовые расходники и другое.

Повар-горячник, Полтава, 13 200-15 600 грн

Сеть доставки «Япошка» в поиске повара горячего процесса, имеющего опыт работы на соответствующей позиции и знающего правила товарного соседства и обработки пищевых продуктов.

Работодатель обещает своевременную выплату зарплаты дважды в месяц, график работы 5/2 (плавающие выходные) с 10:00 до 22:00, корпоративный довоз сотрудников домой, предоставление формы, двухразовое питание, скидки на продукцию и прочее.

Автомойщик, Харьков, 12 000-15 000 грн

Официальный дилер BMW ООО Бавария Моторс ищет мойщика транспортных средств.

Требования к кандидату: опыт работы, знание технологий мойки и ухода за автомобилем. В обязанности будет входить качественная мойка машин и соблюдение технологических требований.

Продавец-консультант, Одесса, 15 000 грн

Компания Comfy ищет продавца-консультанта, который умеет слышать потребности клиентов и помогать им, фанатеет от новинок в домашних гаджетах и сервисах.

Работника ждет поддержка наставника, официальное трудоустройство и соблюдение КЗоТ, график работы 5/2.

Водитель штабелера, Обухов, 25 000-32 000 грн

Логистическая компания ООО «Хаски Аутсорсинг» ищет опытного водителя штабелера с действительным удостоверением. Работодатель обещает выплачивать зарплату еженедельно на карту любого банка, оформление по договору.

График работы — с понедельника по пятницу, возможна подработка на выходных по желанию.

Пекарь, Одесса, 16 000 грн

В «Перша Пекарня» нужен пекарь. Условия: зарплата — 800 грн за смену (500 ставка + % от продаж), график работы 4/3 с 7:00 до 19:00 или с 6:00 до 18:00.

В обязанности будет входить выпечка хлебобулочных изделий и уборка рабочего места. Выплата зарплаты дважды в месяц, официальное трудоустройство и скидка на продукцию. Стажировка — два дня. Пекарня работает в условиях отключения света с генератором.

Читайте также Реальные зарплаты украинцев упали на 16%

Сиделка (м/ж) с проживанием, Киев, 24 000 грн

Агентство домашнего персонала «Мир Семьи» ищет сиделку женщину или мужчину для женщины 70 лет.

График работы — понедельник-пятница с проживанием, оплата — 1200 грн/день.

В обязанности входит уход, приготовление пищи и кормление, гигиена, сопровождение к врачу и помощь по дому. Требования к кандидату: наличие медицинского образования, опыт работы в медицинских учреждениях.

Уборщица(-к), Винница, 15 000 грн

SPA-отель «Баттерфляй» ищет уборщицу(ка) для генеральных уборок помещений комплекса, мытья посуды, подготовки к работе SPA и бани.

Работодатель предлагает гибкий график работы, проживание и питание за средства отеля, своевременную выплату зарплаты два раза в месяц.

Тракторист, Днепр, 15 000-20 000 грн

ФЛП «Сафонова» ищет тракториста с удостоверением категорий А1, А2, С, С1 для управления трактором New Holland и дробилкой. Компания обещает официальное трудоустройство и своевременную выплату зарплаты дважды в месяц.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.