Реальные зарплаты украинцев упали на 16% — Finance.ua
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Реальные зарплаты украинцев упали на 16%

Личные финансы
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Номинальные доходы населения в 2022 году поддерживались выплатами военным и социальными пособиями, но реальные — существенно снизились. На прогнозном горизонте к 2025 году реальные зарплаты будут расти медленно из-за более низкой, чем довоенная, производительности.
Об этом сообщается в «Инфляционном отчете» Национального банка Украины (январь 2023 года).
Как отмечается в обзоре, имеющиеся данные свидетельствуют о возобновлении роста номинальных доходов домохозяйств во втором полугодии 2022 года. В значительной степени это достигнуто за счет выплат в бюджетном секторе, в частности денежного обеспечения военным. Весомой была поддержка и со стороны социальных трансфертов, пенсий, выплат ВПЛ и других социальных выплат, хотя значительная часть получателей отмечает размер социальной помощи недостаточным.
Реальные зарплаты украинцев упали на 16%
НБУ прогнозирует активный рост номинальных доходов домохозяйств в 2023-2025 годах. В этом году этому способствует адаптация реального сектора к работе в условиях высоких рисков и значительные расходы на оборону и безопасность. В дальнейшем увеличение спроса на рабочую силу благодаря возобновлению экономического роста станет основным фактором повышения номинальных зарплат.
Реальные зарплаты украинцев упали на 16%
«Однако реальные зарплаты на всем прогнозном горизонте будут расти медленно из-за значительной инфляции», — говорится в обзоре.
Доходы населения будут увеличиваться также за счет сохранения высокого уровня бюджетной поддержки, в том числе социальных расходов, отмечают в НБУ.
По данным НБУ, в 2022 году средняя номинальная зарплата в Украине выросла на 0,5%, реальная (с учетом инфляции упала на 15,8%).
По прогнозу НБУ, ожидается такой рост:
  • 2023 год: номинальная зарплата +26,1%, реальная +3,3%.
  • 2024 год: номинальная зарплата +20,0%, реальная +6,5%.
  • 2025 год: номинальная зарплата +17,6%, реальная +4,3%.

Справка Finance.ua:

  • по прогнозу правительства, в 2023 году средняя зарплата вырастет до 18 261 гривны. Однако из-за инфляции 28,4% реальная зарплата вырастет всего на 1,4%.

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По материалам:
РБК-Україна
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