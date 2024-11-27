За октябрь вклады украинцев выросли почти на 6 млрд грн — Finance.ua

За октябрь вклады украинцев выросли почти на 6 млрд грн
По состоянию на 1 ноября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 331,6 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 октября.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
«С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 96,8 млрд грн, из которых 58,7 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов)», — говорится в сообщении.
В какой валюте украинцы держат вклады:
- вклады в национальной валюте — 854,9 млрд грн;
- вклады в иностранной валюте — 476,7 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 ноября 2024 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 147,7 млрд грн.
Распределение вкладов физических лиц по размерам:
|Размер вклада, грн
|Вкладчики, %
|Сумма вкладов, %
|до 10 грн
|41,27
|0,002
|от 10 до 200 000 грн
|56,95
|29,49
|от 200 000 до 400 000 грн
|0,93
|13,36
|от 400 000 до 600 000 грн
|0,34
|8,62
|свыше 600 000 грн
|0,51
|48,53
Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срокам:
|Дата
|Доля вкладов до востребования, %
|Доля срочных вкладов, %
|до 3 месяцев
|от 3 до 6 месяцев
|от 6 месяцев до года
|больше года
|01.11.2024
|69,1
|30,9
|17,82
|7,22
|4,73
|1,13
Напомним, как сообщал НБУ, объем фондирования банков в ІІІ квартале вырос, и большинство банков отметили о большем росте средств населения по сравнению с бизнесом. Респонденты опроса отметили, что в ІІІ квартале объем обязательств в целом вырос. Большинство финучреждений сообщило о росте объема средств домохозяйств. В IV квартале финучреждения в целом ожидают несущественного роста объема обязательств. По оценкам банков, привлечения вырастут только от населения, а от бизнеса останутся неизменными. Объем оптового фондирования несколько уменьшится.
По данным НБУ, больше всего средств населения в государственных ПриватБанке — 422,3 млрд гривен и Ощадбанке — 200,9 млрд гривен. На третьем месте — частный Универсал Банк — 75,9 млрд гривен.
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