За октябрь вклады украинцев выросли почти на 6 млрд грн — Finance.ua

За октябрь вклады украинцев выросли почти на 6 млрд грн Сегодня 09:04 — Кредит&Депозит

За октябрь вклады украинцев выросли почти на 6 млрд грн, freepik

По состоянию на 1 ноября 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 331,6 млрд грн, что на 5,9 млрд грн больше аналогичного показателя на 1 октября.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

«С начала 2024 года общий прирост вкладов граждан составил 96,8 млрд грн, из которых 58,7 млрд грн — реальный рост (без учета переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов)», — говорится в сообщении.

В какой валюте украинцы держат вклады:

вклады в национальной валюте — 854,9 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 476,7 млрд грн.

Инфографика: ФГВФЛ

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 ноября 2024 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,1%. Сумма их вкладов составила 147,7 млрд грн.

Распределение вкладов физических лиц по размерам:

Размер вклада, грн Вкладчики, % Сумма вкладов, % до 10 грн 41,27 0,002 от 10 до 200 000 грн 56,95 29,49 от 200 000 до 400 000 грн 0,93 13,36 от 400 000 до 600 000 грн 0,34 8,62 свыше 600 000 грн 0,51 48,53

Инфографика: ФГВФЛ

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срокам:

Дата Доля вкладов до востребования, % Доля срочных вкладов, % в т. ч. со сроком возврата, % до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 месяцев до года больше года 01.11.2024 69,1 30,9 17,82 7,22 4,73 1,13

Напомним, как сообщал НБУ, объем фондирования банков в ІІІ квартале вырос, и большинство банков отметили о большем росте средств населения по сравнению с бизнесом. Респонденты опроса отметили, что в ІІІ квартале объем обязательств в целом вырос. Большинство финучреждений сообщило о росте объема средств домохозяйств. В IV квартале финучреждения в целом ожидают несущественного роста объема обязательств. По оценкам банков, привлечения вырастут только от населения, а от бизнеса останутся неизменными. Объем оптового фондирования несколько уменьшится.

По данным НБУ, больше всего средств населения в государственных ПриватБанке — 422,3 млрд гривен и Ощадбанке — 200,9 млрд гривен. На третьем месте — частный Универсал Банк — 75,9 млрд гривен.

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