За какое нарушение ПДД в Украине наибольший штраф в 2022 году — Finance.ua

За какое нарушение ПДД в Украине наибольший штраф в 2022 году Сегодня 19:01 — Личные финансы

В правилах дорожного движения предусмотрены разные штрафы за нарушения водителей. Можно получить наказание в виде штрафа на пару сотен гривен за грязный номер или телефонный разговор во время движения. Однако есть штрафы в размере нескольких тысяч гривен и даже несколько десятков тысяч. За что водители могут получить самый большой штраф — проанализировали в РБК-Украина.

Вождение транспорта лицом, лишенным прав (ст. 126, ч.4) — наказывается штрафом в 20 400 грн. При повторном нарушении — 40 800 грн с лишением прав на срок от 5 до 7 лет и оплачиваемое изъятие автомобиля.

Вождение автомобиля в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под влиянием лекарств, снижающих внимание и скорость реакции, а также передача авто людям в состоянии такого же опьянения и отказ от осмотра (ст.130, ч.1) — карается штрафом в размере 17 000 грн с лишением прав на 1 год. Такой же штраф получат другие лица, которым разрешили водить машину в таком состоянии.

При повторном правонарушении штраф будет составлять 34 000 грн и лишение прав на 3 года с конфискацией автомобиля или арест на 10 суток.

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Третье такое правонарушение в течение года — штраф в размере 51 000 грн, лишение прав на 10 лет, конфискация автомобиля или лишение свободы на 10 дней с конфискацией авто.

Нарушение требований законодательства об установке и использовании на авто специальных световых или сигнальных устройств — штраф в размере 8500 грн и конфискация устройств.

Такой же штраф можно получить за управление авто, в отношении которого нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины (сроки временного ввоза или (и) перемещение в таможенном режиме транзита, авто используется для коммерческих целей и получения доходов, передано в управление другому лицу) — все это карается штрафом в размере 8 500 грн. При повторном нарушении — штраф в размере 17 000 грн, лишение прав на 1 год и конфискация авто.

За то, что водитель, перевозящий пассажиров или груз, не остановился по требованию уполномоченных лиц или представителей должностных центральных органов власти, обеспечивающих реализацию государственной политики по безопасности наземного транспорта (ст.122, ч. 2) или покинул место ДТП (ст. .122) — штраф 3 400 грн. Во втором случае у водителя могут забрать права на срок от 1 до 2 лет или арестовать на 10 или 15 суток.

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Если автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке или ездит без номера, автомобиль не отвечает нормам или не совпадает с номерным знаком, сам номер закрыт, грязный или прикреплен не там — штраф будет составлять 850 гривен. Но при повторном нарушении водителя накажут штрафом в размере 1 700 грн или общественными работами сроком от 30 до 40 часов и конфискацией авто.

Нарушение установленных ограничений скорости движения авто более чем на 50 км/ч (ст.122, ч.4) — штраф в размере 1 700 грн.

Остановка или стоянка, отмеченные специальными дорожными знаками, дорожной разметкой, указывающими на стоянку для водителей с инвалидностью или перевозящих людей с инвалидностью, создание препятствий для водителей с инвалидностью и перевозки людей с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки), неправомерное использование знака на авто «Водитель с инвалидностью» — штраф от 1020 до 1700 грн.

Выдача документа о технической исправности авто, подлежащего обязательному техническому контролю, без проведения проверки его состояния — штраф 1360 грн. Для должностных лиц — 1 700 грн.

Нарушение правил парковки авто, в том числе и неоплата стоимости услуг пользования площадкой для платной парковки — штраф в 20-кратном размере от стоимости одного часа услуги пользования платной парковкой.

Парковка на бесплатной площадке авто, водитель которой не имеет льгот, или в местах, не предназначенных для парковки — в 30-кратном размере от стоимости одного часа пользования площадкой для платной парковки.

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