Через автофиксацию водителям выписали более 1,5 млн штрафов — Finance.ua

Через автофиксацию водителям выписали более 1,5 млн штрафов Сегодня 15:32 — Личные финансы

Через автофиксацию водителям выписали более 1,5 млн штрафов

Более 1,5 миллиона штрафов за нарушение Правил дорожного движения выписали камеры автофиксации за 9 месяцев текущего года.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

И это несмотря на то, что почти три месяца камеры автофиксации не работали. Ведь с начала активной фазы боевых действий около трех месяцев — с 24 февраля по 16 мая — камеры автофиксации не работали.

Таким образом, водители «нанарушали» свыше 1,5 миллиона раз всего за полгода. Для сравнения, в 2020 году камеры автофиксации зафиксировали 1215688 нарушений, а в 2021 — 2558490.

В общей сложности от старта работы камер автофиксации в 2020 году были зафиксированы и выписаны постановления за 5 352 197 миллионов нарушений ПДД.

Кстати, в Опендатаботе снова работает бесплатный мониторинг штрафов. Чтобы подключить его, нужно отправить боту (например, в Telegram ) номер авто и ИНН владельца.

Напоминаем, что уже через две недели с момента создания постановления сумма штрафа удваивается — поэтому водителям важно своевременно узнать и уплатить штраф.

Справка Finance.ua:

ПриватБанк возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение ПДД;

также уплатить штрафы за нарушение ПДД можно в официальных приложениях и сервисах МВД: на официальном сайте МВД Украины, в мобильном приложении МВД Украины — «Штрафы ПДД» для Android и IOS или в телеграм-боте «Штрафы ПДД»;



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