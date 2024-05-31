За $25 000: Jeep готовит компактный электрический кроссовер, который выпустят уже в ближайшее время — Finance.ua

За $25 000: Jeep готовит компактный электрический кроссовер, который выпустят уже в ближайшее время 31.05.2024, 01:44 — Технологии&Авто

За $25 000: Jeep готовит компактный электрический кроссовер, который выпустят уже в ближайшее время

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес объявил о планах предложить в США электромобиль Jeep стоимостью 25 000 долларов. Модель, как сообщается, появится «очень скоро», но нет информации о том, когда именно.

Таварес не сказал много о модели, но CNBC сообщает, что она разработана на совместной платформе с Citroen e-C3. Этот электромобиль стоит во Франции от 23 300 евро и оснащен электродвигателем мощностью 111 л.с., а также аккумуляторной батареей емкостью 44 кВт*ч, обеспечивающей запас хода на уровне 320 км.

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«Если вы спросите меня, что такое доступный электромобиль, я бы сказал, что 20 000 евро в Европе и 25 000 долларов в США. Таким образом, наша работа состоит в том, чтобы обеспечить безопасный, чистый и доступный электромобиль в США, и мы это сделаем», — отметил Таварес.

Вероятно, электромобиль дебютирует не раньше конца 2024 года. Учитывая это, не похоже, что Jeep будет предлагать Avenger в Америке, поскольку компания ранее предполагала, что модель разработана для Европы, а также для таких рынков, как Япония и Южная Корея.

Autogeek По материалам:

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